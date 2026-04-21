Сотрудник Роскосмоса рассказал студентам о секретах своей профессии в ОЭЗ «Алабуга»

Ко Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос лектор общества «Знание», специалист по космической медицине Роскосмоса Шакир Бабаев посетил ОЭЗ «Алабуга», где пообщался со студентами.

Тематические акции «Знания» состоялись во всех регионах страны. Проведение встречи в «Алабуге» соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба общества.

Лектор рассказывал о работе в космонавтике, а также поделился размышлениями о смысле жизни, развитии человечества, возможных достижениях ближайших лет и более отдаленном будущем (в диапазоне от 30 до 60 лет).

Для гостя провели обширную экскурсию по особой экономической зоне. Он посетил как «Алабугу», так и образовательный кластер «Политех», где узнал о разных направлениях обучения. Больше всего его заинтересовала открывшаяся в 2025 году специальность «Аэронавигация и программирование беспилотников».

Слушателями лекции стали более 150 студентов образовательного кластера. Шакир Бабаев объяснил, как космонавты готовятся к полетам, каковы мифы и реальность их питания, как они поддерживают физическую форму. Он подчеркнул, что хорошая физическая форма требует постоянной дисциплины, и посоветовал всем заниматься спортом, следить за здоровьем и гормональным фоном, уделять внимание стрессоустойчивости, регулярно проверять уровень витаминов и принимать те, которых организму не хватает.

Лектор поведал, какие существуют пищевые добавки, а также насколько они могут быть вредны или полезны в разных ситуациях. Он также поделился историей о том, как нашел дело своей жизни.

«Раньше я просто занимался спортом и вел здоровый образ жизни. Позже заинтересовали более глобальные цели, связанные с покорением космоса. Имея незаконченное медицинское образование, решил пойти в авиакосмическую медицину, где сейчас и работаю», – пояснил Шакир Бабаев.

Кроме того, спикер рассказал о новейших исследованиях в этой области и атомных технологиях, об участии в конференциях на ВДНХ, о перспективах развития авиакосмической медицины и ее прикладном значении.

Студенты спросили, почему лектор уехал из родного Татарстана в Москву. Шакир Бабаев ответил, что у него были цели, которых можно было достичь, только имея определенные ресурсы. Сегодня же он хочет вернуться на родную землю, чтобы больше времени уделять семье и будущим детям. При этом он не намерен бросать космическую отрасль и постарается совмещать работу в Татарстане, связанную с космонавтикой деятельность и семью.

После лекции гость посетил выставку клуба ракетостроения KVAZAR Aerospace. Члены клуба представили ему свои наработки по колонизации спутников Юпитера. Главная миссия молодежной организации KVAZAR – покорить луны Юпитера к 2057 году. Проект реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора особой экономической зоны «Алабуга» Тимура Шагивалиева. Активисты рассказали Шакиру Бабаеву, какими путями планируется добираться до цели и какие сложности могут возникнуть.

В завершение экскурсии лектор заметил, что если бы знал о таком большом акценте на космических и других интересных направлениях полгода назад, то, возможно, не переезжал бы в Москву, а реализовал бы свои амбиции здесь. Студенты пригласили его остаться в «Алабуге», работать и передавать знания будущему поколению.

Молодежная организация KVAZAR работает с 2023 года по шести направлениям. Одно из них – ракетостроение. Второе направление – подготовка пилотов, которые учатся управлять дронами и участвовать в соревнованиях. Члены клуба сами с нуля изготавливают ракеты и обучают всех желающих. 12 апреля в рамках мероприятия Российского общества «Знание» состоялись два полета ракет «Акула 2» и «Титов».

