Сотрудник «Почты России» в РТ, обидевшись на начальство, удалил файлов на 200 тыс. рублей

Лаишевский суд вынес приговор сотруднику татарстанского филиала «Почты России», который, обидевшись на руководство, удалил важную письмосортировочную программу и испортил оборудование, будучи в отпуске. Его признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорили к году условно.

Как стало известно «Татар-информу», мужчина работал начальником цеха обслуживания почтового оборудования. По версии следствия, в апреле прошлого года он был в отпуске. В один из дней из-за неприязни к начальству он решил навредить филиалу компании, в которой работал.

Обида и злость на руководство, по версии следствия, возникли у него из-за несогласия с возложением на него дополнительных обязанностей по обслуживанию письмосортировочных машин. Тогда он зашел удаленно в рабочую сеть и стер файл, сломав оборудование.

«Подключенный к Интернету, будучи удаленно авторизованным в корпоративной сети "vShere", выполнил удаление виртуальной машины – программного обеспечения "PCSOCR-CFSM2", являющейся составной частью комплексной системы кодирования "SISC", содержащейся в корпоративной локальной сети "vShere" АО "Почта России"», – гласит обвинение.

В суде свою вину работник не признал и рассказал, что после ухода зарубежной компании «Леонардо», руководство поручило его цеху и ему разбираться с проблемами в серверной. По его словам, они не были подготовлены к возложенной работе, а также не имели профильного образования в сфере информационных технологий.

«Доступ по удаленной сети ему предоставило руководство, также оно много раз указывало на то, что он должен быть в курсе всех проблем на производстве, независимо на работе он или дома. Даже в отпуске ему приходилось контролировать работу удаленно. Мужчина согласен с тем, что программа удалилась 6 апреля 2024 года, но свою причастность к этому отрицает. С тем, что его отправили в отпуск в неудобное время – в пасмурные, дождливые дни, он не был согласен, не подписал уведомление. Также мужчину не устраивало, что его сотрудникам не поднимали заработную плату в течение шести лет», – говорится в приговоре.

На то, чтобы восстановить испорченную программу, филиалу «Почты России» пришлось потратить около двухсот тысяч рублей.