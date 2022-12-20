Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» стала победителем конкурса «Инженер года»

Сотрудник нижнекамского предприятия СИБУРа Диляра Фазилова удостоилась первого места в престижном республиканском конкурсе «Инженер года 2022». Она стала лучшей в номинации «Опыт, достижения, компетентность». Награду представительница «Нижнекамскнефтехима» получила из рук Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина во время чествования победителей конкурса. Награждение состоялось в Торгово-промышленной палате РТ 19 декабря.

Конкурс «Инженер года» проводится в Казани третий год подряд. На этот раз за звания лучших боролись более 300 участников. Работы конкурсантов оценивались в 12 номинациях и трех категориях. Комиссии экспертов Диляра Фазилова представила свой проект под названием «Развитие каучуков СКДН, БК и ГБК».

Начальник лаборатории сополимеров научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима» Диляра Фазилова прокомментировала достигнутый результат, обратив внимание на значимость коллективной работы.

«Эта награда стала для меня неожиданной, но очень приятной. Я благодарна за высокую оценку моего труда. Однако хочется отметить, что этой награды не было бы, если бы не наша слаженная команда научно-технологического центра. Компания ставит перед нами конкретные задачи, а мы в свою очередь разрабатываем решения. Наука, инженерия и производство здесь тесно связаны друг с другом. Мы не только разрабатываем решения, но и участвуем в их внедрении. А еще я очень благодарна своей семье. Мой супруг и дети меня все время поддерживали и очень обрадовались, когда узнали о моей победе», — заметила она.

На «Нижнекамскнефтехиме» Диляра Фазилова работает с 2004 года. Карьерный путь на предприятии начала с должности аппаратчика подготовки сырья. Сейчас она возглавляет лабораторию сополимеров в научно-технологическом центре. Вместе с коллегами ведет исследовательскую работу по улучшению качественных характеристик сырья и выпускаемой товарной продукции.

Среди других достижений Диляры Фазиловой — разработка технологии новых марок «неодимового» полибутадиена, который используется при производстве каучука. Исследование направлено на повышение качества жизни и создание экологичных технологий в части «зеленых» шин, которые обладают рядом преимуществ: они долговечны, безопасны и экономичны. С учетом требований шинных производителей в различных опциях под руководством Диляры были разработаны катализаторы и технологии получения нескольких улучшенных марок каучука.

Диляра Фазилова является соавтором 13 научных докладов, автором 15 научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК, и четырех патентов на изобретения. Девять рационализаторских предложений Диляры Фазиловой направлены на совершенствование технологии получения каучуков «Нижнекамскнефтехима», в том числе на повышение активности катализатора СКДН, на снижение налипаемости крошки полимеров (полибутадиена / бутилкаучука) на поверхность агрегатов выделения и так далее.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».