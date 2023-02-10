news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 февраля 2023  15:51
Алексей Новиков

Сотрудник Минэкономики РТ, глава фирмы и врач отдали аферистам 7 млн рублей

news_top_970_100

Сотрудник Минэкономики РТ, директор местной фирмы и врач отдали аферистам 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Специалист Министерства экономики Татарстана обратилась в полицию с заявлением, что в течение нескольких дней перечислила на абонентские номера телефонов злоумышленников более 1 млн 900 тысяч рублей. При этом женщину не смутил тот факт, что деньги на погашение несуществующего долга нужно отправлять на чужие номера телефонов.

Порядка 2 млн 237 тысяч рублей на неустановленные счета аферистов перевел директор одного из предприятий из Спасского района. Мужчина даже приехал в Казань, чтобы воспользоваться определенным банкоматом.

А врач одной из республиканских клиник отдала мошенникам 3 млн 100 тысяч рублей. Несколько дней 32-летней женщине поступали сообщение в мессенджер о том, что с ее карты сняли средства. Чтобы спасти свои сбережения, она каждый раз переводила их на якобы резервные счета.

МВД по Республике Татарстан предупреждает! Мошенники каждый день придумывают новые схемы обмана. Всегда проверяйте поступающую вам информацию.

#телефонные мошенники #интернет-аферисты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное