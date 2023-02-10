Сотрудник Минэкономики РТ, глава фирмы и врач отдали аферистам 7 млн рублей

Сотрудник Минэкономики РТ, директор местной фирмы и врач отдали аферистам 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Специалист Министерства экономики Татарстана обратилась в полицию с заявлением, что в течение нескольких дней перечислила на абонентские номера телефонов злоумышленников более 1 млн 900 тысяч рублей. При этом женщину не смутил тот факт, что деньги на погашение несуществующего долга нужно отправлять на чужие номера телефонов.

Порядка 2 млн 237 тысяч рублей на неустановленные счета аферистов перевел директор одного из предприятий из Спасского района. Мужчина даже приехал в Казань, чтобы воспользоваться определенным банкоматом.

А врач одной из республиканских клиник отдала мошенникам 3 млн 100 тысяч рублей. Несколько дней 32-летней женщине поступали сообщение в мессенджер о том, что с ее карты сняли средства. Чтобы спасти свои сбережения, она каждый раз переводила их на якобы резервные счета.

МВД по Республике Татарстан предупреждает! Мошенники каждый день придумывают новые схемы обмана. Всегда проверяйте поступающую вам информацию.