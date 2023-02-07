Сотрудник КФУ удостоен Президентской премии за разработку катализаторов акватермолиза

Молодой нефтехимик Ирек Мухаматдинов, доцент кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Казанского федерального университета, удостоен Президентской премии в области науки и инноваций за 2022 год. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

«<…> Мухаматдинову Иреку Изаиловичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Казанский (Приволжский) федеральный университет“, — за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов <…>», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ирек Мухаматдинов окончил КФУ в 2011 году, работал в ПАО «Казаньоргсинтез», параллельно поступив в аспирантуру Казанского федерального университета на новую кафедру высоковязких нефтей и природных битумов. Активно участвует в исследовательской работе, имеет квалификацию инженера-технолога.

В процессе каталитического акватермолиза наблюдается повышение содержания легких фракций (насыщенных углеводородов) за счет интенсификации деструктивного гидрирования, преимущественно по наименее прочным связям в молекулах смол и асфальтенов (асфальтены — наиболее высокомолекулярные компоненты нефти, включающие фрагменты различных углеводородов и склонные к ассоциации с образованием надмолекулярных структур — прим. Т-и).