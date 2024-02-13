Сотрудник «Казаньоргсинтеза» стал победителем конкурса профмастерства Alabuga Skills

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко вручил награды 22 победителям конкурса профмастерства Alabuga Skills, среди них оказался представитель «Казаньоргсинтеза» Айнур Хисматуллин.

Свои умения и навыки на конкурсе продемонстрировали 355 мастеров — это 114 предприятий из 21 района республики и 6 представителей других регионов России.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«Мы рады, что конкурс привлек внимание профессионалов из соседних регионов. Учитывая дефицит кадров на предприятиях промышленности, популяризация человека труда очень важная задача сегодня», — прокомментировал расширение географии участников Олег Коробченко.

Электросварщик «Казаньоргсинтеза» Айнур Хисматуллин выступил в компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон». Работник отметил, что конкурс проходил на высшем уровне, и поделился своим тестовым заданием.

«Сваривал пластины между собой в вертикальном положении и в потолочном положении, варил трубу диаметром 89мм в неповоротном положении, потом собирал сосуд и сваривал на герметичность с дальнейшим испытанием давлением 6 атмосфер», — объяснил специалист.

По словам Хисматуллина, самое главное в работе это внимательность — именно ее отсутствие является частой причиной ошибок. Жюри также внимательно следило за этим.

«Там сразу за это большие баллы скидываются, если даже совсем чуть-чуть неправильно сделал. Надо не торопиться, не нервничать, перепроверять», — дал совет молодым специалистам победитель конкурса.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Также государственной награды Республики Татарстан удостоился заместитель гендиректора «Казаньоргсинтеза» Рафаэль Сафаров — ему вручили медаль «За доблестный труд».

«Награда далеко не лично моя, а всего коллектива „Казаньоргсинтеза“. Всем спасибо за труд», — прокомментировал Сафаров и поблагодарил власти республики за оказанную честь.