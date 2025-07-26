Сотрудник Казанского вертолетного завода стал лучшим слесарем-сборщиком в России

Фото: Телеграм-канал Министерства промышленности и торговли РТ

Слесарь-ремонтник 6-го разряда Казанского вертолетного завода Азат Сибгатуллин стал победителем федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Слесарь-сборщик». Об этом сообщается в Телеграм-канале Министерства промышленности и торговли РТ.

Сибгатуллин обошел конкурентов из Архангельской, Московской, Вологодской и Тверской областей, а также из республик Мордовия, Удмуртия и Чувашия.

Фото: Телеграм-канал Министерства промышленности и торговли РТ

Конкурс проходил с 23 по 26 июля на базе Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова.

Победителю вручили денежный приз в размере 1 млн рублей, а также отметили его профессиональные достижения на всероссийском уровне.

В Минпромторге Татарстана поздравили Азата Сибгатуллина с победой и пожелали ему дальнейших успехов в профессии.