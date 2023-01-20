Сотрудник из Минземимущества Татарстана стал заслуженным землеустроителем республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный землеустроитель Республики Татарстан» начальнику управления учета и реализации мероприятий Минземимущества РТ Ильдар Рахматуллину.

Звание присвоено за вклад в реализацию государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений республики и многолетний добросовестный труд.

Напомним также, что чуть раньше еще двое жителей Татарстана стали почетными работниками сельского хозяйства республики.