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Общество
20 января 2023  00:02

Сотрудник из Минземимущества Татарстана стал заслуженным землеустроителем республики

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный землеустроитель Республики Татарстан» начальнику управления учета и реализации мероприятий Минземимущества РТ Ильдар Рахматуллину.

Звание присвоено за вклад в реализацию государственной политики в сфере земельных и имущественных отношений республики и многолетний добросовестный труд.

Напомним также, что чуть раньше еще двое жителей Татарстана стали почетными работниками сельского хозяйства республики.

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