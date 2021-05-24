Сотрудник института МВД России объяснил, почему детей привлекают деструктивные группы

Подростки находят в сообществах с негативным контентом возможность самоутвердиться и выделиться из толпы. Об этом в прямом эфире рассказал главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России — вице-президент Российской криминологической ассоциации доктор философских наук Игорь Сундиев.

«Любой деструктивный контент всегда заворачивается в очень красивую обертку. Например, криминальные сообщества, которые у нас представлены в интернете, то же объединение АУЕ*, имеют стриминговые каналы и многое другое, очень красиво представлено. Для многих подростков это представляет интерес с точки зрения сначала познавательной, а потом „почему бы и нет“. Это предает им привлекательность в своей собственной среде», — рассказал профессор.

По словам Игоря Сундиева, таким же образом работают и другие деструктивные сообщества. Профессионалы, которые их создают, уделяют большое внимание имиджу группы. А подростку важно выделиться из толпы своих сверстников и чем-то привлечь к себе внимание.

Вице-президент Российской криминологической ассоциации добавил, что современные дети считают, что добрыми делами прославиться нельзя.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.