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Ру Тат
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24 мая 2021  14:46
Эвелина Киселёва

Сотрудник института МВД России объяснил, как детей вербуют в группы с негативным влиянием

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В группы с негативным влиянием в интернете детей заманивают, ломая им психику. Об этом в прямом эфире рассказал главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России — вице-президент Российской криминологической ассоциации доктор философских наук Игорь Сундиев.

«Пребывание в любом деструктивном сообществе ломает психику подростку и молодому человеку. Ломает полностью. Потому что основной принцип вербовки в деструктивные группы — это слом психики», — отметил эксперт.

После вступления в такую группу у подростков появляются неврозы. Они могут стать как активно агрессивными по отношению к своим близким, так и замкнуться в себе.

Если родители заметили изменения в психологическом состоянии своего сына или дочери, они должны обратиться к психологу. Специалист сможет помочь ребенку и оградить его от проблем в будущем.

#психологи #МВД России #вербовка
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