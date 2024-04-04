Сотрудник Генконсульства Узбекистана в Казани пообщался со студентами-соотечественниками

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Первый секретарь Генконсульства Республики Узбекистан в Казани Азизбек Разаков встретился со студентами — соотечественниками в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Он рассказал собравшимся, какими вопросами занимается консульство, и поинтересовался об условиях проживания, а также презентовал видеоролики, посвященные государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан — 2030».

Разаков проинформировал молодых сограждан, что 2024-й объявлен в Узбекистане Годом поддержки молодежи и бизнеса, а также рассказал о возможностях, которые предоставляет молодым специалистам их государство.

В частности, первый секретарь сообщил, что может быть оплачено лечение, компенсированы расходы на приобретение инструментов для труда, выделены средства на ведение садового бизнеса, а также рассказал о том, что есть возможность поддержки участников различных конкурсов и олимпиад. Один из студентов поделился с Разаковым мечтой по возвращению в Узбекистан создать Федерацию по акробатическому рок-н-роллу, в ответ первый секретарь генконсульства дал советы молодому человеку, с чего необходимо начать реализацию данного проекта.

В заключение разговора Разаков пояснил студентам, что консульство может оказать им необходимую правовую помощь, при этом призвал молодых сограждан не поддаваться искушениям и вести себя благоразумно.

«В жизни разные трудности могут быть, но в первую очередь нужно руководствоваться тем, что дома вас ждут родители, которые наверняка с гордостью рассказывают о том, что их сын или дочь учится в вузе. Думайте, когда принимаете какое-то решение. Все трудности проходят, просто нужно проявить силу воли и стойкость», – напутствовал студентов Азизбек Разаков.

В свою очередь проректор по научной работе и международной деятельности Поволжского университета Андрей Назаренко, который также присутствовал на встрече, призвал ребят хорошо учиться, чтобы получить необходимые знания и навыки перед возвращением на Родину.

«Вас отправили учиться в университет как одних из лучших представителей вашей страны. И мы хотели бы, чтобы вы максимально использовали эту возможность. И для этого со своей стороны мы стараемся сделать всё возможное», – отметил Андрей Назаренко.