«Сотрудник банка увел почти 80 млн у клиента»: в Казани стартовало дело о мошенничестве

В Вахитовском суде Казани сегодня стартовало дело Рамиля Гареева, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Гареев, работая финансовым консультантом в одном из крупных банков, втерся в доверие к своему клиенту и украл у него более 79 миллионов рублей.

В суд сегодня Гареев пришел сам, на данный момент он находится на свободе. На заседание также явились два адвоката и потерпевший. К слову, с потерпевшим ни до процесса, ни во время Гареев не общался – они заняли места в разных углах зала.

Ходатайств перед процессом никто заявлять не стал, что означает: потерпевший, по всей видимости, еще не заявлял гражданский иск.

По версии следствия, история произошла в 2019 –2020 годах. Тогда Гареев работал в крупном банке финансовым советником. Долгое время он работал с одним клиентом — генеральным директором одной из татарстанских фирм.

В мае 2019 года Гареев обратился к своей знакомой и попросил у нее реквизиты ее счета в банке. Он предупредил, что переведет туда деньги, которые позднее надо будет отдать ему обратно. Знакомая согласилась.

Дальше Рамиль Гареев начал убеждать клиента вложиться в акции. Он заранее знал, что у последнего лежит на счете в банке крупная сумма денег. На эту крупную сумму он и надеялся. Для этого Рамиль составил договор на английском языке, пользуясь тем, что клиент не знает английского. Этот договор якобы был нужен для размещения средств в швейцарском банке. Ни с каким швейцарским банком, конечно, организация, где работал Рамиль, не сотрудничала.

Все это было одной большой фальсификацией. Рамиль активно пользовался тем, что за несколько лет работы с клиентом, тот начал ему доверять. Гареев убедил его подписать договор и перевести деньги на счет в швейцарском банке для дальнейшей покупки акций крупных компаний. На самом деле Гареев перевел все деньги со счета клиента на счет знакомой. Так Рамиль завладел суммой в 41 млн 200 тыс. рублей.

После этого он также убедил мужчину вставить карту в терминал и осуществить денежную операцию — перевести остаток денег со счета. Гареев убедил клиента, что тот покупает акции крупных компаний, таких как: «The Walt Disney Company», «Bloomberg», «Netflix, Inc.», «Газпром», «Лукойл» и других. На деле Гареев перевел остатки денег на счет знакомой, всего 603 тыс. долларов.

Таким образом, по версии следствия, Рамиль Гареев похитил у своего клиента 41 млн 200 тыс. рублей и 603 тыс. долларов США. Прокурор назвал суммарный ущерб в 79 млн 625 тыс 813 рублей 2 копейки.