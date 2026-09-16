Сотрудник аэропорта Сургута покорил Эльбрус и установил там флаг авиагавани

Сотрудник аэропорта Сургута Александр Свинин поднялся на Эльбрус – высочайшую вершину России и Европы высотой 5642 м. На вершине он установил флаг Сургутского аэропорта. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Идея совершить восхождение появилась у Свинина еще в прошлом году. Для подготовки он занимался силовыми и дыхательными упражнениями, проводил интенсивные тренировки, а обычные прогулки заменил ходьбой с 20-килограммовым рюкзаком.

20 августа Свинин начал маршрут из Пятигорска. Затем он добрался до Терскола и поднялся в базовый лагерь на высоте 3800 м. Часть пути прошел на ратраке, после чего продолжил восхождение пешком.

Самым впечатляющим этапом Свинин назвал ночной подъем. Он рассказал, что во время него было хорошо видно звездное небо, а примерно через два с половиной часа начался рассвет, который он назвал очень красивым.

Около 6:00 Свинин достиг вершины. Оттуда ему открылись горы, горизонт и солнце над облаками. По словам альпиниста, в этот момент сложности подъема отошли на второй план.

Весь подъем занял около четырех часов, спуск – примерно два часа. На вершине Свинин установил флаг Сургутского аэропорта.