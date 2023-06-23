Сотрудник администрации Зеленодольска отправится на спецоперацию

В ряды Российской армии решил вступить сотрудник администрации Зеленодольска, он отправился на специальную военную операцию. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Михаил Афанасьев.

«Наш сотрудник по зову сердца решил отправиться в зону специальной военной операции и встать на защиту Родины. В его глазах я увидел решительность и непоколебимость», — заявил глава города.

Военнослужащий рассказал, что на линии соприкосновения находятся его товарищи, поэтому он чувствует необходимость присоединиться к землякам.

«Искренне горжусь! — оценил поступок земляка Афанасьев. — Мы будем на связи и постараемся оказать всю необходимую поддержку».

Известно, что чиновник уже подписал контракт и на днях отправится в путь.