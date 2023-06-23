Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сотрудник администрации Зеленодольска отправится на спецоперацию
В ряды Российской армии решил вступить сотрудник администрации Зеленодольска, он отправился на специальную военную операцию. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Михаил Афанасьев.
«Наш сотрудник по зову сердца решил отправиться в зону специальной военной операции и встать на защиту Родины. В его глазах я увидел решительность и непоколебимость», — заявил глава города.
Военнослужащий рассказал, что на линии соприкосновения находятся его товарищи, поэтому он чувствует необходимость присоединиться к землякам.
«Искренне горжусь! — оценил поступок земляка Афанасьев. — Мы будем на связи и постараемся оказать всю необходимую поддержку».
Известно, что чиновник уже подписал контракт и на днях отправится в путь.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»