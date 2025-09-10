Сотрудницы Минпромторга РТ получают 100 тыс. рублей за рождение ребенка
В Министерстве промышленности и торговли Татарстана введена новая социальная выплата для сотрудниц: при рождении ребенка каждая получает единовременные 100 тысяч рублей.
«По инициативе заместителя премьер-министра – министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко в министерстве введена новая мера социальной поддержки сотрудников. Теперь при рождении ребенка сотрудницам министерства однократно выплачивается 100 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Минпромторга РТ.
Как отметили в ведомстве, выплата предоставляется независимо от количества рожденных детей в семье, однако обязательным условием является стаж работы в министерстве не менее 9 месяцев. С начала года такую поддержку уже получили три сотрудницы.
Раис РТ Рустам Минниханов неоднократно указывал на приоритетный характер поддержки семей и защиты семейных традиционных ценностей.
«Поддержка семей – неизменный приоритет в нашей работе. Семья – основа нашего многонационального государства, надежный тыл и опора для каждого человека. Она укрепляет традиционные ценности, сохраняет преемственность поколений», – подчеркивал лидер республики.