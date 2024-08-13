Сотрудницу воинской части ЮВО задержали по подозрению в госизмене

В Ростове-на-Дону сотрудница воинской части Южного военного округа была задержана по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемая, жительница Ростова-на-Дону, установила контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через мессенджер Signal. В январе 2023 года она устроилась на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где целенаправленно собирала сведения об арсеналах, базах и складах округа.

Собранные данные подозреваемая передавала украинской стороне посредством переписки в мессенджере. После задержания у нее были изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с иностранной спецслужбой.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о госизмене.