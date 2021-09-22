Сотрудницу рекламного агентства в РТ отправили под домашний арест за вымогательство

Приволжский суд Казани отправил под домашний арест 54-летнюю Гульфиру Хурамшину, сотрудницу рекламного агентства «Город».

Фото: © Алина Файзрахманова

По версии следствия, с июня по сентябрь этого года Хурамшина вместе со своим коллегой вымогали у другой организации 1,2 млн рублей за отказ от участия в аукционе, который проводила Республиканская имущественная казна. Также за вознаграждение они обещали не повышать цены по лоту на право аренды на земельный участок на территории ОЭЗ «Алабуга».

Хурамшина и ее коллега планировали получить деньги, заключив фиктивный договор на поставку товаров и подписания актов выполненных работ. В последующем средства должны были быть перечислены на счет подконтрольной им фирмы.

Накануне в здании Республиканской имущественной казны подозреваемая и второй фигурант дела написали отказ от участия в аукционе. Перед этим потерпевшая от имени организации подписала фиктивный договор и акт выполненных работ на общую сумму 1,2 млн рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере». Второй подозреваемый по делу сейчас находится в розыске.

Фото: © Алина Файзрахманова

Сегодня следствие попросило суд отправить Хурамшину под домашний арест. Прокуратура поддержала ходатайство.

Подозреваемая заявила, что признает вину, раскаивается и сотрудничает со следствием. Против домашнего ареста она не возражала.

Кроме того, на заседании выяснилось, что у Хурамшиной уже есть погашенная судимость за растрату. Однако, как заявила женщина, в местах лишения свободы она не была.

Посовещавшись, суд решил удовлетворить ходатайство следствия. Хурамшина пробудет под домашним арестом до 20 ноября.