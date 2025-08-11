Сотрудницу налоговой службы в РТ ждет суд за получение взятки в 3,7 млн

В Татарстане сотрудница налоговой службы, которая обвиняется в получении взятки и служебном подлоге, предстанет перед судом.

По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год главный государственный налоговый инспектор МРИ ФНС России № 6 по РТ взяла взятку в 3,7 млн рублей от местного бизнесмена. За эти деньги она помогла его фирме «Аренда-Капитал» незаконно вернуть НДС на 8,8 млн рублей.

Для этого она подделала документы, указав, что из 13 объектов компании только три сдаются в аренду (хотя это было неправдой), чтобы обосновать возврат налогов.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог» направлено в суд для рассмотрения. Уголовное дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство.