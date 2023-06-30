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Руc Тат
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Происшествия 30 июня 2023 14:03

Сотрудницу миграционной службы Нижнекамска обвинили в получении взятки от иностранцев

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Уголовное дело возбуждено против эксперта ОВМ УМВД по Нижнекамскому району, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как выяснилось, с января 2018-го по август 2019 года 42-летняя женщина получила от иностранных граждан 45 тысяч рублей за оформление документов задним числом, а также за оформление просроченных патентов на трудовую деятельность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина получила 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.

#взяточничество
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