Сотрудницу миграционной службы Нижнекамска обвинили в получении взятки от иностранцев

Уголовное дело возбуждено против эксперта ОВМ УМВД по Нижнекамскому району, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как выяснилось, с января 2018-го по август 2019 года 42-летняя женщина получила от иностранных граждан 45 тысяч рублей за оформление документов задним числом, а также за оформление просроченных патентов на трудовую деятельность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Решением суда женщина получила 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.