Сотрудничество стран и центры репродукции: как в России будут спасать снежных барсов

Снежный барс или ирбис — один из самых редких и уязвимых видов хищников, находящийся под угрозой исчезновения на территории России. Основная задача на сегодняшний день — сохранить и восстановить популяцию этого вида. С какими проблемами сталкиваются хищники и как их решить, обсудили на научной конференции в Казани.





На научную конференцию «Изучение и сохранение снежного барса в мире: объединение усилий» собрались представители всех 12 стран, на территории которых обитает этот вид хищников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представители всех стран, где живут ирбисы, собрались в Казани

Столица Татарстана сегодня стала центром обсуждения вопросов сохранения снежных барсов (ирбисов). На научную конференцию собрались представители всех 12 стран, на территории которых обитает этот вид хищников.

На открытии научной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире: объединение усилий» председатель Межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденов подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для увеличения численности ирбисов в России.

Али Узденов подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для увеличения численности ирбисов в России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также отметил, что за последние годы популяция барсов в стране выросла до 87 особей, тогда как в прошлом десятилетии их насчитывалось всего около десяти.

Однако рост численности приводит к тому, что животным становится тесно в заповедниках, что требует расширения ареалов их обитания.

Александр Шадриков отметил, что снежный барс является одним из символов республики, хотя исторически этот вид не обитал на ее территории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков в свою очередь отметил, что снежный барс является одним из символов республики, хотя исторически этот вид не обитал на ее территории. Он подчеркнул, что для Татарстана большая честь — сохранять атрибуты, связанные с этим редким видом, и работать над его защитой.

В России живут всего 2% от мировой популяции ирбисов

Популяция барсов в России составляет лишь 2 процента от мировой, отметила директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова.

Ирина Маканова: «Популяция барсов в России составляет лишь 2 процента от мировой» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом за последние годы их количество кратно увеличилось, а к 2030-2035 годам планируется, что общая численность ирбисов на территории России возрастет до 150.

Однако для достижения этой цели потребуется привлечение новых особей из других стран, а также создание специальных центров репродукции и расширение территорий обитания.

Браконьеры, промышленность и скотоводы создают угрозы хищникам

Главными угрозами для ирбисов, по словам Макановой, являются деятельность браконьеров и промышленное освоение территорий. Горнодобывающие и лесодобывающие производства вытесняют животных с привычных мест обитания, что приводит к сокращению их ареала.

Браконьерство наносит значительный ущерб: помимо прямой охоты на снежных барсов уничтожается их кормовая база, что вынуждает хищников нападать на домашний скот Фото: предоставлено организаторами конференции

Браконьерство также наносит значительный ущерб: помимо прямой охоты на снежных барсов уничтожается их кормовая база, что вынуждает хищников нападать на домашний скот. Это, в свою очередь, создает конфликт между местным населением и животными.

Как отметила Маканова, нападения на скот — это следствие проблем с кормовой базой, вызванных деятельностью человека. Для решения таких конфликтов в местах обитания ирбисов созданы компенсационные стада. За последние три года в России компенсировали около 70 погибших домашних животных.

Впрочем, аналогичные проблемы встречаются не только в России, но и в других странах обитания снежных барсов. Как отметили почти все представители этих стран, главной проблемой является нападение на домашний скот, что заставляет людей защищать свои стада.