БРИКС НТИ вносит вклад в глобальное благосостояние благодаря принятой Этеквинской декларации. Как именно это происходит, говорится в материале китайской научной газеты «Кэцзи Жибао».

Одиннадцать лет назад, в марте 2013 года, на пятом саммите БРИКС в ЮАР были приняты Этеквинская декларация и План действий. После этого первая встреча министров по науке, технологиям и инновациям (НТИ) стран БРИКС и их представителей проходила в феврале 2014 года в Кейптауне. Это стало официальным началом сотрудничества БРИКС в области НТИ.

С тех пор к сотрудничеству БРИКС было добавлено множество областей. Теперь в рамках механизма НТИ БРИКС интегрированы три платформы сотрудничества, 13 специализированных рабочих групп, 10 основных инициатив и несколько программ. Ежегодно лидеры НТИ из всех стран БРИКС собираются вместе, обсуждая темы для укрепления сотрудничества и продвижения совместных проектов, что напрямую влияет на общее развитие стран-участниц БРИКС.

НТИ как ключевая движущая сила

В марте 2015 года был подписан Меморандум о взаимопонимании БРИКС по сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, устанавливающий стратегические рамки сотрудничества БРИКС в сфере НТИ для решения общих социальных и экономических проблем. Он направлен на совместное создание знаний и инноваций, а также на развитие международного партнерства.

Кроме того, он служит основой для создания совместных усилий в области НТИ, на основе принципов добровольного участия, взаимной выгоды, равенства и взаимности.

Четыре года спустя, на седьмой встрече министров НТИ стран БРИКС в Кампинасе (Бразилия), была принята новая концепция реформирования модели научно-технического и инновационного (НТИ) сотрудничества стран БРИКС. Данная модель состоит из встреч министров и старших должностных лиц, деятельности 13 тематических рабочих групп и совместных обращений к исследовательским проектам.

Кроме того, она включает три платформы для усиления сотрудничества: Форум молодых ученых БРИКС и Конкурс молодых инноваторов БРИКС, Встречу академий наук БРИКС и Конференцию по технологическому форсайту и НТИ политике.

Эти компоненты работают вместе, чтобы укрепить сотрудничество и продвигать общие цели БРИКС. Данная модель сосредоточена на четырех ключевых областях сотрудничества: научное сотрудничество, научно-исследовательская инфраструктура, инновации и устойчивое развитие.

Сегодня БРИКС привлекает все большее количество стран-единомышленников, разделяющих его принципы, а именно: взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мирового порядка и поиск коллективных решений для противостояния вызовам времени. В этом контексте сотрудничество БРИКС в области НТИ предоставляет странам уникальную возможность объединиться и стимулировать инновации и прогресс.

Обоюдная выгода как ключевая динамика

БРИКС — это группа с большим потенциалом. За последние 10 лет плодотворное и процветающее сотрудничество между странами БРИКС в сфере НТИ свидетельствует о сильной позиции стран БРИКС как формирующихся экономик.

Одна из причин заключается в том, что страны-участницы БРИКС в значительной степени дополняют друг друга в торговле.

Энергетика является одним из направлений деятельности 13 рабочих групп БРИКС по НТИ. В этой области Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран являются крупными экспортерами энергоресурсов, а другие страны БРИКС — крупными потребителями.

Помимо сотрудничества тематических рабочих групп, основополагающее сотрудничество в области НТИ имеет большое значение для БРИКС.

Например, сотрудничество в сельском хозяйстве. Страны, входившие в первоначальный состав БРИКС являются крупными сельскохозяйственными экономиками. На их долю приходится 40% мировой продукции продовольствия и более 50% мировой сельскохозяйственной продукции.

Бразилия и Россия являются крупными экспортерами сельскохозяйственной продукции. Например, Бразилия — крупный экспортер соевых бобов и сахара, а Россия — ключевой поставщик зерна и мяса. Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ являются импортерами сельскохозяйственной продукции, что подчеркивает сильную взаимовыгодную динамику в сельскохозяйственной торговле между странами БРИКС.

Стремительный прогресс Китая в области сельскохозяйственной науки и техники может предложить БРИКС ценные решения, включая предоставление передовых и практичных сельскохозяйственных технологий, а также эффективных методов борьбы с болезнями животных и растений и вредителями, что повышает общую производительность сельского хозяйства и устойчивость стран БРИКС.

По мере того, как БРИКС продолжает увеличивать количество стран-участниц и расширять охват сотрудничества, все больше стран извлечет выгоду из механизма. Сталкиваясь с глобальными вызовами, модель НТИ БРИКС демонстрирует координацию действий для реализации взаимных интересов, что подчеркивает твердую приверженность общим целям и эффективной системе управления, способной ответить на неожиданные вызовы.

Сегодня научное сообщество является маяком надежды в меняющемся мире. Его коллективные усилия способствуют инновациям, прогрессу и позитивным переменам. Ученых и экспертов призывают к сотрудничеству в рамках международного научно-технического сотрудничества. В этом отношении БРИКС располагает значительными ресурсами, такими как рабочие инструменты, финансовые механизмы, диалоговые платформы и партнерства.