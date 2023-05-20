«Сотрудничество с исламским миром невозможно представить без исламских финансов»

Принятие закона о пилотировании исламских финансов в России вышло на финишную прямую

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы рассчитываем на пилотные территории – Татарстан, Чечню, Дагестан и Башкортостан»

«Сегодня поистине исторический день. На протяжении 13 форумов KazanSummit поднимался вопрос исламских финансов, и сегодня, на 14-м саммите, мы уже говорим о том, что мы прошли первое чтение и практически имеем согласование ко второму и третьему чтению. Это день, когда, мне кажется, 20-миллионная мусульманская умма Российской Федерации получает свое удовлетворение и мы, наконец переходим к практической реализации закона об исламских финансах», - выступил на вчерашней сессии член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Его слова подтвердил один из разработчиков закона о партнерском (исламском) финансировании, председатель Комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что основная цель сейчас – принять документ о проведении эксперимента по внедрению исламских финансов на территории четырех российских субъектов в первом и втором чтении уже в июле текущего года.

«Соответственно, мы рассчитываем, что со второй половины 2023 года закон начнет работать. И, конечно, мы рассчитываем на пилотные территории – Татарстан, Чечню, Дагестан и Башкортостан. Инструмент непростой, очень важно, чтобы местная власть за ним следила, чтобы не было дискредитации нашей общей работы», - отметил Аксаков.

Николай Журавлев: «В законе мы прописали порядок приобретения статуса для осуществления этой деятельности, а также порядок регулирования и надзора за участниками рынка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, который оказывал значительную поддержку в продвижении закона, пояснил, что «текущий приоритет России — это сотрудничество со странами исламского мира». Такую задачу, по его словам, поставил Президент России Владимир Путин. И такое сотрудничество «невозможно представить без исламских финансов», следовательно стране необходимо правовое регулирование этой сферы.

«В законе мы прописали порядок приобретения статуса для осуществления этой деятельности, а также порядок регулирования и надзора за участниками рынка, – рассказал Журавлев. – В целом это полноценная сфера мирового финансового рынка, в 150 странах функционирует более 500 исламских банковских финансовых организаций с совокупным объемом активов 2 трлн долларов. Мы в России имеем многолетнюю историю этого вопроса, многократно обсуждали создание законодательной базы, в том числе на площадках KazanForum. Думаю, сейчас мы находимся на финишной прямой».

Мадина Давлетбаева поделилась опытом успешного внедрения исламских финансов в Кыргызстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Исламские финансы надо включить для изучения студентами экономических и правовых специальностей»

В ходе обсуждения спикеры неоднократно подчеркивали большую ответственность, лежащую на пилотных регионах. В частности, Айрат Фаррахов отметил, что «очень важно сделать грамотные шаги, чтобы проект был реализован и масштабирован». В этом ключе крайне полезным оказалось выступление советника председателя Нацбанка Кыргызстана Мадины Давлетбаевой, поделившейся опытом успешного внедрения исламских финансов в ее стране.

«Партнерские финансы работают у нас довольно давно, но это был очень долгий и тернистый путь. Все начиналось с единственного банка в 2006 году. До 2008 года, на первом этапе, было разработано несколько правовых актов, чтобы создать базу для функционирования пилотного проекта. С 2009 года начался второй этап, посвященный созданию равной правовой среды для исламского банкинга и традиционного банковского финансирования. Общий объем финансирования банков по исламским принципам сегодня составляет 4 млрд сумов, или 2% кредитного портфеля банков. Если говорить о небанковских кредитных организациях, то объем составляет 1,5 млрд сумов, или 5% их кредитного портфеля. Суммы не очень большие, но это показывает, что нам есть куда стремиться», – сказала Давлетбаева.

Одним из существенных барьеров для внедрения исламских финансов в России, по мнению участников сессии, является кадровый вопрос. Подробно на эту тему высказался Айрат Фаррахов.

Айрат Фаррахов отметил, что «очень важно сделать грамотные шаги, чтобы проект был реализован и масштабирован» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы видим, что создание действующей инфраструктуры невозможно без подготовленных кадров. В настоящее время количество сертифицированных людей, работающих в этой сфере, в нашей стране не превышает 50 человек. Это данные Российского экономического университета им. Плеханова, — сообщил спикер. — Необходимо создать специализированные образовательные центры по обучению различных специалистов в области исламских финансов. Желательно на базе крупных региональных университетов, в тех регионах, где в первую очередь будут реализовывать этот проект».

По словам Фаррахова, необходимо создать единый образовательный стандарт для обучения исламским финансам, включить партнерские финансы в качестве обязательной дисциплины для изучения студентами экономических и правовых специальностей. Также важно работать с рядовыми гражданами, поэтому стоит включить эту тему в программы по повышению финансовой грамотности.

«Вы подняли ключевую тему, потому что кадры решают всё, — согласился Анатолий Аксаков. — Я сам православный человек, но считаю, что надо деятелей духовенства тоже вовлекать в этот процесс, чтобы они останавливали некоторые горячие головы и некоторых мошенников тоже отсекали, видя ситуацию со своей колокольни – кто реально действует по этим принципам, а кто хочет воспользоваться возникающей возможностью».

Владимир Чистюхин: «Нам надо обратить внимание на тему кадров уже упомянутую, а также на доступность продукта для населения и участников рынка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О важности подготовки кадров также высказался первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

«Более пяти лет в Казахстане работают исламские финансы, но доля активов банковского сектора составляет 0,2%. Причины разные, но нам надо обратить внимание на тему кадров, уже упомянутую, а также на доступность продукта для населения и участников рынка», – отметил он.

«Можно ли их оцифровать и запустить в экономический оборот?»

На сессии, предварявшей обсуждение исламских финансов, представители ЦБ РФ и профильных комитетов Госдумы РФ подняли тему закона о цифровых финансовых активах. Напомним, документ был принят в июле 2020 года, на данный момент в реестр ЦБ по выпуску ЦФА включены пять компаний, они уже ведут выпуск активов в тестовом режиме. Любопытно, что эксперты, участвовавшие в обсуждении, нашли способ увязать исламский банкинг с внедрением ЦФА.

Анатолий Аксаков: «Мы рассчитываем, что со второй половины 2023 года закон начнет работать. И, конечно, мы рассчитываем на пилотные территории» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я хотел бы обсудить разные направления стимулирования цифровых финансовых активов. Обсуждая исламские финансы, возникает вопрос: можно ли их оцифровать и запустить в экономический оборот? Как вы смотрите на то, чтобы связать тему ЦФА с темой партнерских финансов? Мы будем принимать параллельно соответствующие законы, надеюсь, это произойдет уже в июле», — высказался Анатолий Аксаков.

Его поддержал зампредседателя Банка России Алексей Гузнов, отметивший, что «есть некоторые пересечения, которые могут позволить использовать ЦФА для сферы исламского финансирования».

«Регулирования ЦФА пока нет, следовательно есть возможность прописать те условия, которые охарактеризуют цифровые активы как соответствующие принципам партнерских финансов при выпуске соответствующих ЦФА. Я обращаюсь к тем коллегам, которые занимаются выпуском цифровых финансовых активов, чтобы они обратили внимание на ЦФА как на возможный инструмент, соответствующий принципам партнерских финансов, и попробовали осмыслить этот вопрос с практической точки зрения», – призвал Гузнов.

Фото на анонсе: © Кирилл Калинников / «Татар-информ»