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Происшествия
27 декабря 2021  12:16
Павел Климчак

Сотрудница вуза в Татарстане собирала деньги со студентов за обучение и оставляла их себе

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Жительница Тюлячинского района, работавшая в районном филиале одного из институтов Казани, устраивала на учебу молодых людей. Она собирала с них деньги за обучение, однако в кассу института она их не вносила.

Помимо всего прочего, в ее обязанности входило составление личных дел студентов, обеспечение их логинами и паролями для дистанционного обучения, предоставление счета и реквизитов для оплаты и уведомление учащихся об оплате за обучение.

Как удалось установить сотрудникам УЭБ и ПК ОМВД России по Тюлячинскому району, женщина получала деньги от студентов на руки на протяжении всего учебного времени, в течение 4-5 лет. В конце обучения они должны были получить дипломы об образовании, однако студенты их не увидели, поскольку фактически оплата за обучения не была произведена.

В общей сложности ущерб составил более 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до пяти лет. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что сотрудники полиции в данный момент ищут всех пострадавших от действий мошенницы. Если вы стали жертвой мошенничества – обратитесь по телефонам 2912-944, (884360)20002.

#вуз #Мошенничество #студенты
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