Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты «Миссис Земной Шар 2023»

Вице-президент Страхового Дома ВСК Ольга Каменская представляет Россию в самом престижном международном конкурсе красоты среди замужних женщин Миссис Земной Шар 2023 (Mrs. Globe 2023). Ольга участвует в номинации «Пышные формы», демонстрируя уверенность, элегантность и стиль.

Событие проходит в эти дни в городе Палм Спрингс штата Калифорния США. Красавицы со всего мира борются в трех номинациях: «Миссис Земной Шар», «Миссис Земной Шар – Классик» (для женщин 45 лет и старше), а также «Миссис Земной Шар – Пышные формы» (женщины, носящие одежду не меньше 48 размера). Финал мероприятия состоится 24 июня.

Подготовка Ольги Каменской к конкурсу заняла несколько месяцев. Россиянка успешно прошла несколько собеседований с организаторами и режиссером события на английском языке, где продемонстрировала обаятельность, интеллект и коммуникативные навыки. Кроме того, сотрудница ВСК разработала дизайн и пошила 10 платьев и костюмов, соответствующих тематике и цветовой гамме события. Также Ольга продемонстрировала заботу и внимание к деталям, подготовив 108 подарков для каждой соперницы и персонала конкурса.

«Для меня большая честь представлять Россию на лучшем международном конкурсе красоты для замужних женщин. Первый конкурсный день произвел на меня неизгладимое впечатление. Не покидало ощущение, что я сплю или нахожусь в кино. Масштаб мероприятия поражает. Горжусь, что в первый же вечер мне вручили четыре номинации, в том числе за лучшее вечернее платье», — рассказала Каменская.

Из-за сложности путешествия в Америку сотрудница ВСК прилетела на конкурс без семьи и друзей, но ежедневно получает огромную поддержку из России.

В августе 2022 года Ольга Каменская стала победительницей конкурса «Миссис Россия 2022» в номинации «Пышные формы». Всего за главное звание боролись 25 красавиц со всей страны.

«Миссис Земной Шар» — это самый престижный международный конкурс красоты среди замужних женщин. Мероприятие было основано в 1996 году. Оно объединяет вдохновляющих и успешных женщин со всего мира, пропагандируя их красоту, интеллект и активную гражданскую позицию. Предыдущие конкурсы проходили в Мексике, Греции, Латвии, США, Словакии, Китае и на Виргинских островах.