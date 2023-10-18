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Руc Тат
Происшествия 18 октября 2023 15:53

Сотрудница охраны погибла на пожаре в строительном вагончике под Альметьевском

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Сообщение о пожаре строительного вагончика в селе Холодная Поляна поступило сегодня утром. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, специалисты выяснили, что вагончик загорелся на территории автостоянки сельскохозяйственной техники. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тело 58-летней сотрудницы охраны.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

В ведомстве напоминают: при топке печей не использовать горючие жидкости, не допускать перекала печи, не оставлять без присмотра и не доверять надзор за ней детям, топить печь 2-3 раза в день по 1,5 часа.

#погибла женщина #пожар
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