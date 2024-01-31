Сотрудница НКНХ о своей работе: «Аппаратчик – профессия мужская, но мне она нравится»

«Жалею, что не пошла в аппаратчики раньше»

Из Граховского района Удмуртии Надежда Гатина приехала в Нижнекамск поступать в техникум. Конкретных целей тогда девушка не ставила, было лишь горячее желание получить профессию – выбрала специальность секретаря-машинистки. Еще на стадии обучения способную студентку заметили и направили практиковаться в отдел кадров на НКНХ. Позже здесь она и стала работать.

Параллельно Надежда получила высшее образование в Казанском государственном технологическом университете по специальности «химическая технология органических веществ». Цех 1141 стал для молодого специалиста вторым домом. Робкой и стеснительной девушке влиться в коллектив помогла председатель молодежного движения цеха Екатерина Драгунова. А уверенности в себе добавили занятия легкой атлетикой и лыжами.

Даже с супругом Радиком Гатиным она познакомилась на военно-патриотической эстафете. У супругов родились трое детей, поэтому совмещать работу и семью стало непросто. Тогда Надежда и задумалась о смене трудового пути. Профессию аппаратчика она выбрала по наитию, но пожалела лишь о том, что не сделала этого на 10 лет раньше.

Юбки, платья и каблуки остаются за дверцей шкафчика

Специалиста с высшим техническим образованием на завод стиролов и полиэфирных смол взяли с удовольствием. Надежда прошла курсы переподготовки в учебном центре НКНХ, сдала все полагающиеся нормы и включилась в работу.

«За те четыре года, что я здесь, не было ни одного дня, чтобы мне не хотелось идти на смену. Всегда приятно приходить на работу, когда ты знаешь, что тебя там поддержат, что нужно, расскажут и объяснят. Все смены у нас дружные. Юбки, платья и каблуки остаются за дверцей шкафчика. Надеваю спецодежда, и вот я – аппаратчик. Рабочее место мое – за экраном монитора и непосредственно на установке. Чуть только система сигнализирует о затруднениях технологического процесса, мы бежим с мальчишками на установку, чтобы разобраться на месте», - рассказала она.

Переплетение труб, запорная арматура, показания датчиков – может показаться, что профессия аппаратчика больше подходит мужчинам, однако Надежде Гатиной она нравится. Женщина с легкостью справляется со сложными технологическими процессами. За время работы в цеху она заслужила доверие коллег и руководства, ведь переживает за каждый насос, за каждый вентиль на своем участке, всегда готова учиться новому.

Сборная НКНХ по лыжам и Национально-культурная автономия марийцев

Помимо своей основной деятельности Надежда исполняет еще и обязанности цехкома – ее избрали на эту должность на собрании профсоюза. Она организовывает поздравления для коллег, решает профсоюзные вопросы, вовлекает сотрудников в спорт и общественную жизнь. Общественная нагрузка аппаратчику не в тягость, а в удовольствие.

Коллектив цеха, в котором работает Надежда, давно сдружился – они вместе отмечают праздники, участвуют в спортивных состязаниях. Благодаря занятиям по легкой атлетике под руководством тренера Геннадия Сандимирова женщина заняла третье место на летней спартакиаде СИБУРа в соревнованиях по сдаче ГТО. В команде с мужем они также стали первыми в семейных стартах.

Кроме того, Надежда Гатина вошла в сборную НКНХ по лыжам и уже участвовала в зимней спартакиаде, которая проходила в прошлом году в Тобольске. «Это было супер. И командный дух, и сама организация соревнований – все очень понравилось. В этом году тоже планирую участвовать, уже начала тренироваться в «Алмаше», – поделилась она.

Свободное время Надежда посвящает семье, а еще женщина состоит в Национально-культурной автономии марийцев Нижнекамска. В Доме Дружбы народов у них свой кабинет.

Аппаратчик – это одна из главных составляющих на производстве

Свою профессию Надежда Гатина ценит. По ее словам, аппаратчик – это одна из главных составляющих на производстве, словно фундамент у здания. Каждая смена вносит большой вклад в непрерывность технологического процесса.

Она считает, что на заводе нет второстепенных установок, ведь на производстве все взаимосвязано. Чуть только опустится уровень в одной из колонн, сразу стопорится другой процесс. Один маленький вентиль может влиять сразу на несколько показателей, поэтому все 12 часов смены аппаратчик чувствует ответственность за свой узел. Скучать здесь некогда, ведь установка требует внимания.

Дети Надежды гордятся своей мамой. Старший сын получает специальность электрика в колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н. В. Лемаева, средний собирается пойти по ее стопам, младший пока еще только думает о своем будущем.

Надежда отмечает, что ей нравится работать на таком крупном промышленном производстве, благодарна она и за те возможности, которые открыты для каждого сотрудника СИБУРа.

«Летом мы ездили в КЦ «СИБУР-Юг», сыновьям очень понравилось. Новогодним подаркам они всегда радуются. Да и мне самой хорошо работается: комфортабельные экоавтобусы, центры здоровья, новые столовые. Поначалу было непривычно новое меню с блюдами правильного питания вместо треугольников. А теперь кажется, что так и надо. Опять же каждый работник может пройти в удобное время курсы повышения квалификации или переподготовки. Записываешься на интересную тебе программу – и пожалуйста, учись не хочу. Компания очень много вкладывает в развитие сотрудников», - подчеркнула Надежда.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»