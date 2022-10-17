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Ру Тат
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Происшествия
17 октября 2022  16:07
Полина Шевчук

Сотрудница коллекторской фирмы из Казани лишилась 400 тысяч, решив заработать на бирже

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В Казани в отдел полиции обратилась 26-летняя сотрудница коллекторского агентства. Женщина сообщила, что стала жертвой аферистов, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Пострадавшая рассказала, что в феврале в одном из мессенджеров ей поступило предложение выгодно вложить деньги. Она согласилась. Тогда «финансовый аналитик» помог скачать приложение на мобильник, открыть личный кабинет, а после женщина перечислила туда деньги для брокерских сделок. Каждый раз «помощники» показывали ей якобы прибыль, которая поступала со сделок, и просили вложить еще деньги для более успешной игры на бирже. В общей сложности за 9 месяцев жительница Казани вложила свыше 425 тыс. рублей, ни получив ни копейки прибыли. При этом вложенные деньги также ушли на счета аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
 

#аферисты #мошенники #МВД по РТ
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