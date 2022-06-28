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Происшествия
28 июня 2022  09:40
Павел Климчак

Сотрудница гостиницы на трассе в РТ украла крупную сумму денег из рюкзака посетителя

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Инцидент произошел в апреле в кафе-гостинице на трассе М7 в Мамадышском районе Татарстана. Сотрудница кафе 48 лет увидела, что один из посетителей забыл свой рюкзак возле окна, и украла из него 33 тысячи рублей.

Позднее женщину задержали, на неё возбудили уголовное дело за кражу, свою вину она признала. Суд назначил ей один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#кража
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