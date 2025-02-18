Сотовый оператор усилил безопасность ювелирной сети

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Более тысячи разных устройств видеонаблюдения федеральной ювелирной сети «585*ЗОЛОТОЙ» объединили в единую мониторинговую систему на облачной платформе. Видеомониторинг поможет повысить уровень безопасности и комфорт покупателей, а также удаленно решать производственные задачи компании.

МегаФон предоставил серверное оборудование и интегрировал в IT-инфраструктуру ювелирного бренда облачное решение для сбора, хранения и обработки данных с более чем 1000 видеокамер, установленных в офисах компании и розничных точках. Управление камерами наблюдения происходит в режиме «единого окна», позволяет централизованно настраивать и мониторить работоспособность оборудования. Данные с устройств доступны в любой момент времени руководству компании и региональным менеджерам через специально разработанное приложение или в браузере. Проведенный комплекс работ позволяет своевременно реагировать на возможные нештатные ситуации, а также оценивать качество обслуживания клиентов.

На сегодняшний день в единую сеть мониторинга объединены более 1000 магазинов ювелирной сети, расположенных по всей стране от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Каждый региональный менеджер имеет возможность удаленно подключиться к камерам в любой момент и увидеть реальную обстановку в магазине, оценить загруженность и эффективность работы подчиненных. А в случае непредвиденных ситуаций отсмотреть весь видеоархив и оперативно принять решение.

После завершения тестирования и отладки системы «585*ЗОЛОТОЙ» приняла решение о масштабировании проекта — количество подключенных камер к единой сети будет увеличено до 1600.

Реклама. ПАО «МегаФон»