Сотовые операторы вложат в мобильную связь Татарстана 2 млрд рублей

Объем инвестиций сотовых операторов в мобильную связь Татарстана в текущем году составит 2 млрд рублей. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В этом году мы ожидаем инвестиции в объеме 2 млрд рублей. У нас в 2020 году был зафиксирован рекорд – инвестиции в размере 4 млрд рублей - тогда была проведена серьезная работа», - отметил он.

По его словам, объем капитальных вложений будет меньше, чем в предыдущие годы. Поскольку нет возможности приобрести оборудование.