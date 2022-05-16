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Ру Тат
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Технологии
16 мая 2022  10:19
Эльвира Зайнулина

Сотовые операторы вложат в мобильную связь Татарстана 2 млрд рублей

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Объем инвестиций сотовых операторов в мобильную связь Татарстана в текущем году составит 2 млрд рублей. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В этом году мы ожидаем инвестиции в объеме 2 млрд рублей. У нас в 2020 году был зафиксирован рекорд – инвестиции в размере 4 млрд рублей - тогда была проведена серьезная работа», - отметил он.

По его словам, объем капитальных вложений будет меньше, чем в предыдущие годы. Поскольку нет возможности приобрести оборудование. 

#сотовые операторы #мобильная связь #инвестиции в татарстан
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