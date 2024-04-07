Сотню белых голубей выпустили в небо в Казани в честь праздника Благовещения

Ежегодно 7 апреля православные верующие отмечают один из значимых праздников в христианском мире - Благовещение Пресвятой Богородицы. Сегодня его отметили и в Благовещенском соборе Казанского кремля.

Престольный праздник посетил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл – архиерей возглавил торжественную литургию.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Праздновать Благовещение начали еще с III века. Ежегодно его отмечают 7 апреля, и всегда он приходится на период Великого поста. В день праздника постящимся разрешают послабления в пище.

События, которые стали основой праздника, описываются в Евангелие от Луки: «Богоматери явился архангел Гавриил, который сообщил ей, что она избрана стать матерью сына Божьего». По традиции, в этот день в небо выпускают белых голубей. Еще одна традиция праздника – девушки надевают голубые платки, потому что этот цвет является цветом Богородицы.

Накануне владыка совершил в Благовещенском соборе торжественное всенощное бдение. Сегодня, в девять утра, он вновь вернулся вместе с сотней верующих.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Песнопения на литургии исполнил Архиерейский хор под руководством Марии Литвиненко.

Жительница Казани Элла Круглова рассказала, что пришла сегодня на службу с тремя сыновьями. Они все учатся в Православной гимназии.

«Это первый весенний православный праздник. По традиции в этот день готовят выпечку в форме жаворонков. Сегодня мы с сыновьями будем выпускать белых голубей в небо - это хорошая традиция, которая очень нравится детям», – поделилась она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Благовещенский собор Казанского кремля сегодня пришла и Мария Чебина. Она рассказала, что в 2022 году переехала в Казань из Донбасса. Дети Марии прибыли в РФ еще в 2014-м, а она решила переехать после того, как в ее родном поселке Зачатовка Волновацкого района ДНР начались боевые действия.

«Для нас, православных, это значимый праздник, один из 12 больших праздников. Сегодня я молюсь о детях, о внуках, о зяте, который воюет, за мир во всем мире, за людей невинных, которые там остались», – поделилась верующая.

По окончанию Литургии состоялось Таинство причащения, после чего владыка окропил всех молящихся святой водой.

Всем, кто пришел сегодня в Благовещенский собор Казанского кремля, раздали печенья с изображением белого голубя.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Кульминацией праздника стало традиционное действие в Вознесение – дети и взрослые запустили в небо сотню белых голубей, как символ святого духа и свободы. Птиц заранее раздали всем желающим. После команды Митрополита Кирилла в небо взмыли сотни белых голубей. Птицы кружили вокруг собора, некоторые из них возвращались назад, садились на плечи людей, а также на икону у входа в храм. Улыбки верующих отражали их несказанную радость и восторг от увиденного.

«Сегодня произошло зачатие нашего Господа Иисуса Христа, сегодня Архангел Гавриил благовествовал Деве Марии о том, что она избрана для рождения сына Божия, и Пресвятая Богородица приняла это со смирением. С этого момента начинается новый этап жизни человека. Благовестие – это благая весть о том, что миру приходит Спаситель и в жизни перестает царствовать смерть, начинает царствовать жизнь», – поделился владыка Кирилл в беседе с журналистами.

Не даром Благовещение, как правило, приходится на дни перед Пасхой, предзнаменуя великое спасение всего человечества, отметил митрополит.

«Для нас это большой день. Очень символично, что первый казанский архиерей святитель Гурий избрал для главного храма Казани название, связанное с Благовещением. Этот собор являлся центром жизни многие и многие века. И сегодня мы отдаем дань памяти нашим предшествующим поколениям, которые создали нашу страну, наш город. Всем тем, кто трудился, кто жил не только ради себя, не только ради сегодняшнего насущного хлеба, но и ради вечности. В этом заключается смысл человека - он сотворен для вечности. И он должен своими трудами оставлять добрый след после себя», – рассказал архиерей.

Он добавил, что казанцы живут в городе, который находится под покровительством Богородицы, Казанской иконы Божией Матери, известной во всем мире.

«Я сердечно поздравляю вас с этим днем, и пусть Пресвятая Богородица помогает каждому из нас, всем тем, кто сегодня живет и трудится на этой святой земле. Божией помощи, крепости, утешения, отсутствия уныния и надежды на доброе настоящее и будущее вместе с Богом и всем нашим народом», – пожелал владыка.