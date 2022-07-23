Сотня волонтеров из Татарстана летит во Владивосток на Игры «Дети Азии»

Сегодня в казанском Дворце водных видов спорта прошла пресс-конференция, посвященная участию республиканской команды волонтеров в Международных спортивных игр «Дети Азии» во Вдадивостоке.

Сразу 100 активистов событийного движения Kazan Volunteers из Казани и 6 районов Республики Татарстан с 24 июля по 8 августа отправятся помогать Оргкомитету VII Международных спортивных игр «Дети Азии» провести мероприятие.

Оно пройдет при поддержке правительства Республики Татарстан, Министерства спорта Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ».

К слову, у наших волонтеров даже есть собственный гимн, со звучания которого и стартовало данное мероприятие, завершившееся групповым фото на память.

Алла Кондратьева, заместитель министра РТ по делам молодежи подчеркнула большой опыт наших волонтеров, работающих на крупнейших спортивных международных соревнованиях с 2013 года.

«Хорошо, что у нас есть столь опытные и активные волонтеры. Такие мероприятия, как «Дети Азии» позволяют нам сплотиться. Нас ждут во Владивостоке, куда вы завтра отправитесь. Мы много работаем с командами волонтеров в республике, объединенных в общую команду РТ. Мы лицо республики! Поэтому надо показать себя во Владивостоке самой дисциплинированной и вежливой командой, ведь вас целых 100 человек», – заявила она.

Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов откровенно заявил, что позавидовал волонтерам.

«Завидую вам. Будете работать в таком прекрасном городе как Владивосток. Казань развивает волонтерское движения с летней Универсиады 2013 года, на которой трудилось 20 тысяч волонтеров, из которых лишь 5 тысяч приехало из других регионов России и из-за рубежа, все остальные были местными. Между прочим, к началу марта нынешнего года «Дети Азии» оставались единственными международными соревнованиями, чье проведение было запланировано на территории России. За вашими плечами уже 2 миллиона часов работы на разных соревнованиях. Представители нашего АНО работают в организационном комитете «Детей Азии» с апреля. Поэтому я знаю, что вас ждут во Владивостоке как лидеров волонтерского движения, кто позволит эти игры на высшем уровне», – отметил он.

Затем Денисов передал руководителю делегации наших волонтеров Альбине Ахатовой памятную медаль для вручения коллегам во Владивостоке.