Сотня голубей и белые цветы: в Казани встретили праздник Благовещение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сегодня возглавил праздничную службу в честь Благовещения. Торжественная Литургия прошла в Благовещенском соборе Казанского Кремля. По традиции именно здесь владыка служит каждый год.

Благовещение Пресвятой Богородицы – это праздник, связанный с событиями, описанными в Евангелие. В этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и принес весть о том, что она носит в себе младенца Христа. Ровно через девять месяцев, 7 января, на свет появился Богомладенец – в этот день празднуют Рождество Христово.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В соборе в Благовещение как всегда собирались сотни верующих. Они приходили целыми семьями вместе с детьми. Малышам в этот день особенно интересно: во время службы храм украшают белыми цветами, женщины надевают платки богородичного цвета, а после окончания Литургии всем раздают открытки и печенья с изображением голубей, а после настоящих голубей выпускают в небо. Голубь – символ благой вести, а белый цвет символизирует чистоту Богородицы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

С букетом белых хризантем в храм пришла Лариса. Она рассказала, что сегодня первый раз привела на службу племянниц.

«Девочкам 7 и 11 лет. Уже взрослые, но в церкви не были ни разу, так вышло. Мне бы хотелось, чтобы для них первый поход в храм был связан с приятными воспоминаниями и сегодняшний день самый подходящий для этого. Я специально купила цветы, чтобы они к образу Богородицы положили, голубые платки для нас подготовила. Надеюсь, что в будущем они сами захотят прийти на службу», – поделилась женщина.

Еще одна семья пришла с двумя дочками.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы православные и естественно, стараемся посещать храм в праздники. Особенно чтим Богородичные праздники, ведь у нас две дочки: Серафима и Феодосия. Имена девочкам мы давали по святцам», – рассказала Ксения.

Ее муж Альберт крестился уже в позднем возрасте. Он поделился, что этот праздник имеет очень важное значение и в очередной раз напоминает о том, что вера много значит в нашей жизни.

«Я впервые на Благовещение здесь, обычно я хожу в храм возле своего дома, но сегодня решила прийти именно сюда, потому что у храма престольный праздник, здесь служит владыка – очень красивая Литургия. Молиться сегодня буду о мире во всем мире и о здоровье», – рассказала Валентина.

Служба закончилась после совершения Таинства Причащения и проповеди.

«Храм, в котором мы находимся – колыбель христианства нашего города. Здесь в 1552 году был построен первый храм Пресвятой Богородицы. Он был деревянный. А в 1562 году святитель Гурий построил уже каменный храм. Он являлся кафедральным собором и главным храмом нашей казанской земли до 1918 года. Потом началось некоторое переустройство и сегодня по факту Казанский собор является центром нашей духовной жизни: там была явлена Казанская икона Божией Матери и сегодня там совершаются основные Богослужения», – рассказал владыка.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что Благовещенский собор является святым, намоленым местом, утвержденным казанскими первосвятителями Германом, Гурием и Варсанофием.

«Здесь они святое Православие своей жизнь утверждали. И через их молитвы, их благословение, через их слезы много людей приходили к Богу. И сегодня здесь мы собрались с благодарностью к Господу Богу и Деве Марии, чтобы сегодня помолиться в этом храме. Поздравляю всех вас!», – сказал митрополит.

Он предложил всем вместе исполнить акафист Пресвятой Богородице. После народного пения всех пригласили на улицу, чтобы исполнить красивую традиции Благовещения – выпустить в небо голубей. Люди спешили взять в руки птиц. Нежно охватив их руками, они с большим воодушевлением ждали, когда белые голуби взлетят в небо. На счет три владыка дал команду, и птицы полетели. Шорох крыльев пронесся над головами присутствующих, которые, не сдерживая эмоций, восхищались красивым зрелищем. Птицы кружились над собором и вскоре скрылись из виду.