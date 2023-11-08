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Руc Тат
Общество 8 ноября 2023 18:14

Сотня бугульминцев прошла профессиональное обучение по нацпроекту «Демография»

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Сотня бугульминцев прошла профессиональное обучение по нацпроекту «Демография»

100 жителей Бугульминского района прошли переобучение по национальному проекту «Демография». Для расширения возможностей для трудоустройства и повышения уровня занятости населения в этом году развернуто более 500 образовательных программ. Об этом в ходе совещания в мэрии Бугульмы сообщила директор центра занятости населения Бугульмы Наталья Казанова.

«Это направление популярно у молодых мам, граждан предпенсионного возраста, студентов. В топ наиболее популярных профессий вошли IT-специальности, 1С-разработчики, менеджеры по работе с маркетплейсами, графические дизайнеры», — подчеркнула докладчица.

Жительница города Айсылу Салихова по образованию экономист. Работала на местном механическом заводе, но по личным обстоятельствам возникла необходимость сменить профессию. Еще весной этого года она обратилась в центр занятости населения, прошла профессиональное обучение по программе «Начальная педагогика и дошкольное образование», получила диплом. И уже летом трудоустроилась в школу №9 педагогом дополнительного образования.

С начала года через центр занятости Бугульминского района трудоустроено 443 человека. Доля жителей, нашедших работу после переобучения, составляет почти 70%. Наибольший показатель трудоустройства отмечен в отраслях торговли, промышленности, предоставления персональных услуг. На сегодняшний день заявлено 525 вакансий от 88 работодателей. Большинство готовы принимать работников как без опыта работы, так и с обучением нужным навыкам.

Также была реализована государственная поддержка юридических лиц, включая некоммерческие организации, в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан. Участниками мероприятий стали молодые люди в возрасте до 30 лет, наиболее уязвимые на рынке труда и испытывающие трудности в поиске работы. Трудоустроено 44 человека в 18 организаций. На эти цели было предусмотрено 500 тысяч рублей.

«Уровень регистрируемой безработицы в районе 0,19 %. Зарегистрировано 112 безработных граждан. Мы оперативно реагируем на любые изменения для сохранения рабочих мест и поддержки занятости жителей города и района. Вопросы сохранения стабильной ситуации у нас в приоритете», — прокомментировал мэр Бугульмы Линар Закиров.

Национальные проекты, напомним, реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

#национальные проекты
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