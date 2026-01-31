news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 января 2026 12:39

Сотни тысяч человек вышли на улицы США с протестами против действий иммиграционной службы

Читайте нас в
Телеграм

В Городах США сотни тысяч людей вышли на протесты в знак несогласия с действиями местной иммиграционной службы ICE. Об этом сообщает RT.

Акции протеста прошли в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Многие демонстранты не вышли на работу и учёбу, из-за чего ряд предприятий временно приостановил свою деятельность. В школах Колорадо и Аризоны занятия отменили, поскольку учителя также присоединились к акциям.

7 января стало известно, что в Миннеаполисе сотрудник ICE застрелил женщину, которая преградила на машине дорогу сотрудникам иммиграционной службы. После этого в штате Миннесота начались акции протеста, а в городе Сент-Пол произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Волнения возобновились с новой силой на прошлой неделе после того, как сотрудники ведомства застрелили гражданина США.

#США #протесты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

30 января 2026
От пенсий до маткапитала: какие выплаты выросли в Татарстане в 2025–2026 годах

От пенсий до маткапитала: какие выплаты выросли в Татарстане в 2025–2026 годах

30 января 2026