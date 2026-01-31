Сотни тысяч человек вышли на улицы США с протестами против действий иммиграционной службы

В Городах США сотни тысяч людей вышли на протесты в знак несогласия с действиями местной иммиграционной службы ICE. Об этом сообщает RT.

Акции протеста прошли в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Многие демонстранты не вышли на работу и учёбу, из-за чего ряд предприятий временно приостановил свою деятельность. В школах Колорадо и Аризоны занятия отменили, поскольку учителя также присоединились к акциям.

7 января стало известно, что в Миннеаполисе сотрудник ICE застрелил женщину, которая преградила на машине дорогу сотрудникам иммиграционной службы. После этого в штате Миннесота начались акции протеста, а в городе Сент-Пол произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Волнения возобновились с новой силой на прошлой неделе после того, как сотрудники ведомства застрелили гражданина США.