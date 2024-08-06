«Сотни штрафов только за весну-лето»: антирейтинг злостных нарушителей ПДД в Татарстане

Власти обещают принимать очень серьезные меры к тем, кто лихачит на дорогах республики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Водители BMW лихачат на дорогах чаще остальных»

Чаще других правила дорожного движения на дорогах Татарстана нарушают водители BMW и Mercedes. К такому выводу пришли активисты ТГ-канала StopCityRacing, проанализировав более ста тысяч постановлений о нарушениях ПДД в Татарстане за июль.

Особое внимание авторы рейтинга уделили трем сотням автомобилей, водители которых чаще всего нарушали ПДД в этом году. Антирейтинг по маркам машин выглядит так:

BMW – 61 автомобиль

Mercedes-Benz – 48 автомобилей

Toyota – 28 автомобилей

ВАЗ / Lada – 18 автомобилей

Audi – 17 автомобилей

Volkswagen и KIA – по 15 автомобилей

Hyundai и Lexus – по 14 автомобилей

Porsche и Land Rover – по 13 автомобилей

Параллельно авторы ТГ-канала провели опрос среди своих читателей. По их мнению, чаще всего нарушают на дорогах и опасно водят водители BMW, что совпало с антирейтингом аналитиков. На втором месте по нарушениям по результатам опроса оказались водители отечественного автопрома. А третье и четвертое место заняли водители KIA и Hyundai.

Авторы антирейтинга объясняют, что в выборку из 100 тысяч проанализированных ими постановлений попали 58 тысяч транспортных средств. 70% из этого числа водителей нарушили ПДД один раз, 16,5% – два раза; 7,3% водителей имеют от четырех до десяти нарушений, свыше десяти нарушений получили менее одного процента татарстанских водителей.

Чаще других правила дорожного движения на дорогах Татарстана нарушают водители BMW и Mercedes Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Антирейтинг водителей за июль»

Девять татарстанских автомобилистов за июль нарушили правила дорожного движения более 50 раз. Один водитель умудрился нарушить ПДД почти сто раз – он, по данным авторов ТГ-канала, либо стоит на учете за границей, либо относится к дипломатическим авто.

Что известно о других злостных нарушителях ПДД?

Один из автомобилей, свидетельство о регистрации которого с номером 9966401718 штрафы начал получать с начала апреля 2024 года. За это время на нем числится около 200 оплаченных штрафов, еще 22 ждут оплаты. По состоянию на 2 августа на него было выписано 124 постановления о нарушении ПДД.

На автомобиле с номером В 005 ВС 18 с июня числятся 67 неоплаченных штрафов. А с начала года он уже оплатил 456 штрафов.

Автомобилем этим, по данным ТГ-канала, скорее всего управляет уроженец Удмуртии Илья Дмитриевич Безумов. В феврале этого года он был привлечен к ответственности за тонировку, а в июле – за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума. Собственник авто – Безумова Ольга Александровна.

Больше половины нарушений ПДД совершены водителем этого авто в Татарстане.

Автомобиль с номером СТС 9970027384 начиная с июня совершил как минимум 103 нарушения ПДД, которые попали в поле зрения видеокамер. Только в июле 97 из них. Среди нарушителей оказался еще один автомобиль из другого региона – из Курганской области. Водитель автомобиля с номером Н 514 НЕ 45 совершил 95 нарушений ПДД за июль. По состоянию на 2 августа 17 из них не оплачены. Девять татарстанских автомобилистов за июль нарушили правила дорожного движения более 50 раз Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

Судя по тому, что в июне этого же водителя привлекали за нарушение правил остановки или стоянки и именно он оплачивает постановления о нарушении, авторы ТГ-канала StopCityRacing склонны считать, что автомобилем управляет Ильнур Фаритович Исламов – житель Набережных Челнов.

Водитель с номером авто Р 889 МУ 716 с апреля совершил 241 нарушение ПДД. Более 70 из них – в июле. По данным авторов ТГ-канала, владелец автомобиля – бизнесмен из Альметьевска Айрат Асгатович Мавлетбаев. На автомобиле Марата Шавкатовича Гульманова с 4 марта этого года было совершено 260 нарушений ПДД. Из них только в июле – 112. Автомобиль, который неоднократно светился в подобных антирейтингах, с номером О 914 ХТ 716. У него почти 300 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Завершает этот список автомобиль Х 800 ОО 116, у которого 102 неоплаченных штрафа на 92 тысячи рублей. Все штрафы были получены в июле. К слову, за июнь у этого водителя камеры зафиксировали 46 нарушений ПДД.

«Этот автомобиль стоит на учете совсем недавно, в базах практически не примелькался. Собственником является, скорее всего, Абросимова Светлана Александровна, управляет же автомобилем Абросимов Вадим Александрович. Именно он был за рулем 21 июля, когда автомобиль был остановлен инспекторами ДПС за нарушение правил тонировки. А до этого чуть ранее – за нарушение правил остановки или стоянки», – рассказали авторы ТГ-канала о нарушителе.

По данным аналитиков ТГ-канала StopCityRacing, больше всего штрафов водители получали на участке Мамадышского тракта, около дома №93 в сторону Казани. Там фиксируется более 2,5% всех нарушений. На втором и третьем месте, по количеству зафиксированных нарушений ПДД, – камеры на трассах.

«Более 90% всех нарушений ПДД связаны с превышением скорости на 20-40 км/ч. Количество таких нарушений, по нашим данным, не значительно снизилось в сравнении с ноябрем 2023 года, когда эта доля составляла 95%. Берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения!» – напомнили администраторы ТГ-канала StopCityRacing.

Более 90% всех нарушений ПДД связаны с превышением скорости на 20-40 км/ч Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Первый такой всплеск аварийности за десять лет»

Без малого две сотни человек уже погибли в ДТП на дорогах Татарстана с начала этого года. Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание, такого всплеска аварийности на дорогах республики, который наблюдается сегодня, не было уже десять лет.

Каждый злостный нарушитель ПДД – потенциальный убийца.

«В Татарстане на постоянной основе проводится работа по реализации принципа неотвратимости наказания через применение мер административного воздействия. А также системы принудительного исполнения во взаимодействии со службой судебных приставов, которые позволили достичь уровня исполняемости в 91,2%. Однако, как показывает статистика, имеется категория водителей, которых систематически привлекают к административной ответственности в виде штрафа, и при этом они не оплачивают их в установленные законом сроки», – рассказал «Татар-информу» временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.

Айрат Самигуллин: «Безответственное поведение может привести к трагедии на дороге» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Водители-лихачи, отмечают в Госавтоинспекции, рискуют не только своею жизнью и жизнями пассажиров своего авто, но и жизнями тех, кто передвигается по дороге рядом с ними.

«Их безответственное поведение может привести к трагедии на дороге. Мы в свою очередь проводим профилактическую работу с физическими и юридическими лицами, систематически нарушающими ПДД. Таким образом мы проявляем заботу о них, чтобы они не стали участниками ДТП. Мы мониторим информационные ресурсы с участием лиц, многократно совершающих правонарушения. Сформированные сведения направляем в территориальные подразделения Госавтоинспекции по месту регистрации правонарушителя для проведения адресной профилактической беседы», – рассказал Айрат Самигуллин.

Во время таких профилактических бесед сотрудник ГИБДД разъясняет водителю, какими могут быть последствия его поведения на дороге, и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. В этом году уже было проведено более 200 таких бесед с нарушителями.