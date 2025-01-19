Сотни сотрудников МЧС обеспечили безопасность во время крещенских купаний в Татарстане

Сотни сотрудников МЧС следили за порядком во время крещенских купаний в Татарстане. Происшествий не допущено, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РТ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в купелях окунулись свыше 14,5 тысячи человек. К середине воскресного дня в республике остались 25 мест проведения крещенских купаний, расположенных в 15 районах республики.

Из-за погодных условий на местах проведения купания пришлось усилить меры безопасности. Людей допускали к купелям небольшими группами. Например, в Раифе одновременно к воде подходили не более 25 человек, а в поселках Васильево и Ильинское — от 5 до 8 человек.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Раифском Богородицком мужском монастыре, где традиционно проходят наиболее массовые мероприятия, искупаться все желающие смогут в течение трех дней, в Васильево спасатели будут дежурить два дня. В остальных местах купания можно будет окунуться только сегодня до полуночи. Главное, напоминают специалисты, в пылу праздника не забывать о мерах безопасности и быть предельно внимательными и осторожными.