«Сотни миллиардов долларов»: Мишустин обвинил Запад в краже российских активов

Недружественные страны в попытках нанести России ущерб многочисленными санкциями ударили по себе же. При этом украли сотни миллиардов долларов российских активов. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума по импортозамещению «Сделано в России», сообщает РИА Новости.

«Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура. Все эти действия в конечном итоге бьют по самим инициаторам. Они уже сталкиваются с рекордным ростом цен. Дорожающими газом и электроэнергией, бензином, хлебом. Во многих государствах так называемого развитого мира, еще недавно гордившегося „зелеными“ технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии», — поделился своим пониманием внешнеполитической ситуации глава кабинета.

При этом, по словам Мишустина, оппонентов России совершенно не останавливает тот факт, что в открытой экономике многие рынки взаимосвязаны.

После начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, многие страны Запада начали вводить масштабные антироссийские санкции, которые затронули практически все сферы, включая экономику и энергетику.