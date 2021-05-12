Сотни челнинцев принесли цветы и свечи к мемориалу жертвам стрельбы в школе №175

Жители Набережных Челнов продолжают приносить цветы, свечи и мягкие игрушки к импровизированному мемориалу. Почтить память жертв стрельбы в казанской школе № 175 приходят и в одиночку, и целыми семьями.

В День траура дань памяти погибшим отдало и руководство города. Мэр Челнов Наиль Магдеев вместе с сотрудниками исполкома возложил цветы к мемориалу.

«Челнинцы — люди неравнодушные. Мы вместе со всей страной переживаем, соболезнуем родным и близким погибших детей, взрослых», — заявил он.

Также во всех храмах Челнов сегодня в полдень прозвучал поминальный колокольный звон, священнослужители произнесли молитвы за упокой погибших и здравие пострадавших.

Присоединились к народной скорби и футболисты «КАМАЗа», которые вышли на матч с новотроицкой «Ностой» в траурных повязках, игра началась с минуты молчания.