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Ру Тат
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12 мая 2021  16:48
Эльвира Мухаметдинова

Сотни челнинцев принесли цветы и свечи к мемориалу жертвам стрельбы в школе №175

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 Жители Набережных Челнов продолжают приносить цветы, свечи и мягкие игрушки к импровизированному мемориалу. Почтить память жертв стрельбы в казанской школе № 175 приходят и в одиночку, и целыми семьями.
В День траура дань памяти погибшим отдало и руководство города. Мэр Челнов Наиль Магдеев вместе с сотрудниками исполкома возложил цветы к мемориалу. 
«Челнинцы — люди неравнодушные. Мы вместе со всей страной переживаем, соболезнуем родным и близким погибших детей, взрослых», — заявил он.

Также во всех храмах Челнов сегодня в полдень прозвучал поминальный колокольный звон, священнослужители произнесли молитвы за упокой погибших и здравие пострадавших.

Присоединились к народной скорби и футболисты «КАМАЗа», которые вышли на матч с новотроицкой «Ностой» в траурных повязках, игра началась с минуты молчания.

 

ЧП в казанской школе
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