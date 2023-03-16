«Сосуд шили нитками тоньше волоса»: за что ДРКБ попала в Книгу рекордов России?

Детская Республиканская клиническая больница Татарстана попала в книгу рекордов России с уникальной операцией. Как медики пять лет назад спасли руку двухмесячной малышке, узнал «Татар-информ».

Ралина в семье Ахмадуллиных первый, долгожданный ребенок.

«Пять лет назад появилось наше счастье, Ралиночка. Принесли мы ее домой, все хорошо было, совершенно здоровый ребенок по всем показаниям. Но через некоторое время мы заметили, что у нее на локтевом сгибе образовалась шишка», – рассказала ее мама Лилия.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Обеспокоенные родители сразу обратились в приемное отделение ДРКБ, там Ралину осмотрели и направили на УЗИ. Опасения родителей подтвердились, у малышки нашли аневризму.

«Динамическое наблюдение позволило нам поставить правильный диагноз, мы наблюдали, что образование увеличивается в размере. Ручка стала хуже двигаться , были признаки ухудшения кровоснабжения. Ультразвуковое исследование показало, что там есть тромб, который может в любой момент закрыть просвет сосуда и тогда время будет играть не в нашу пользу. Мы госпитализировали ребенка и взяли на операцию», – рассказал врач отделения сердечно-сосудистой хирургии ДРКБ, кандидат медицинских наук Дмитрий Осипов.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Несмотря на сложность и высокие риски, хирург взял Ралину на операцию. Она продлилась более трех часов. Если бы не хирургическое вмешательство, ручка девочки могла внезапно перестать работать, что привело бы к ампутации.

Врач объяснил, что сложность заключалась в том, что диаметр плечевой артерии у взрослого около пяти миллиметров, а у двухмесячного пятикилограммового ребенка он гораздо меньше. Чтобы удалить аневризму, восполнить недостающий участок артерии гипсовой лонгетой и сшить сосуд, врачи ДРКБ использовали максимальное 24-х кратное увеличение микроскопа, а нити, которыми сшивали сосуд были тоньше волоса.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

В мире описано врожденных аневризм конечностей порядка 45 случаев, а с аневризмой именно плечевой артерии врачи встречались всего 14 раз.

Операция прошла успешно, первые несколько ночей после вмешательства врачи не спали, ведь они сильно переживали, что что-то может пойти не так. Но для Ралины и ее родителей все складывалось наилучшим образом.

После того, как врачи убедились, что с маленькой пациенткой все хорошо, они начали изучать мировую литературу. Как оказалось, самому маленькому ребенку с такой врожденной аневризмой было полгода, его прооперировали в крупном американском медцентре. Таким образом двухмесячная Ралина оказалось самым маленьким ребенком в мире, которому врачи смогли спасти руку.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

«У нас были мысли подать заявку в книгу рекордов Гиннесса, возможно, мы еще это осуществим. Пока решили остановиться на Книге рекордов России. Мы заявку подали, потом около месяца эксперты из Москвы рассматривали случай и вынесли решение. Это самый маленький пациент. У него самый маленький просвет сосуда. Соответственно, в нашем понимании, это высший пилотаж для хирурга», – отметил сосудистый хирург клиники.

Буквально вчера утром в ДРКБ пришел ответ о том, что этот случай записан в книгу.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

«Я очень порадовалась за Дмитрия Владиславовича, что он смог сделать такую уникальную операцию, что мы попали именно к нему, ведь у него золотые руки. Спасибо ему огромное», – отметила Лилия Ахмадуллина.

Сейчас Ралине 5,5 лет, она ходит в садик, занимается танцами и совершенно не отличается от других детей. На вопрос корреспондента «Татар-информа» болит ли ручка сейчас, девочка уверенно отвечает: «нет». О сложнейшей операции сейчас напоминает только шрам на правой руке.

Фото: © Михаил Захаров \ «Татар-информ»

Никаких ограничений у Ралины нет. Но Лилия раз в год приводит свою дочку на комплексное обследование, поскольку боится, что аневризма может вновь появится.

Однако Дмитрий Осипов утверждает, что сосуд растет пропорционально всему телу и отклонений нет. Специалисты ДРКБ уверены, что с рукой Ралины все будет в порядке.