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Происшествия
14 февраля 2022  12:59
Павел Климчак

Состоящий на учете у психиатра житель Казани убил своего деда

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12 февраля в одной из квартир на улице Павлюхина в Казани обнаружили тело 86-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего внука пожилого мужчины, который состоит на учете у психиатра.

Свою причастность к убийству мужчина признал. В скором времени следствие обратится в суд, чтобы заключить задержанного под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство, расследование дела продолжается. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#Убийство
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