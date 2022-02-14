Состоящий на учете у психиатра житель Казани убил своего деда

12 февраля в одной из квартир на улице Павлюхина в Казани обнаружили тело 86-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего внука пожилого мужчины, который состоит на учете у психиатра.

Свою причастность к убийству мужчина признал. В скором времени следствие обратится в суд, чтобы заключить задержанного под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство, расследование дела продолжается. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.