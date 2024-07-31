Состояние воздуха в норме: НКНХ подвел итоги экомониторинга за II квартал

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

419 429 проб атмосферного воздуха отобрали пять стационарных постов «Нижнекамскнефтехима» во втором квартале 2024 года. Кроме того, еще 6 044 исследований провели специалисты аккредитованной передвижной экологической лаборатории НКНХ и независимых лабораторий.

В ходе мониторинга определялось содержание веществ, образующихся в результате деятельности предприятия. Перечень замеряемых веществ и точки контроля определяются нормативно-разрешительной документацией и проектами санитарно-защитных зон.

Замеры проводились в пределах и на границах санитарно-защитной зоны по графику, в периоды остановки и пуска производства, а также при наступлении неблагоприятных метеоусловий. Экосрез ведется на 12 точках контроля по 19 ключевым показателям.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Превышений предельно допустимой концентрации веществ не было. Данные с постов и передвижного экологического поста, оснащенных автоматическими газоанализаторами, в непрерывном режиме передаются в систему экологического мониторинга (СЭМОС), из которой отправляются в онлайн-режиме в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в надзорные органы. В открытом доступе результаты мониторинга можно посмотреть на официальном сайте «Нижнекамскнефтехима» в разделе «Экомониторинг».

Забота об экологии — это ключевой фокус внимания СИБУРа. «Нижнекамскнефтехим» ведет большую работу по минимизации воздействия на окружающую среду. Осуществляется системная работа по контролю за атмосферным воздухом. К пяти имеющимся стационарным постам системы мониторинга будут установлены еще два экологических поста — стационарный пост в районе села Прости и малогабаритный экологический пост на пр. Вахитова в Нижнекамске.

В рамках подписанного в 2022 году соглашения НКНХ с Росприроднадзором завершается масштабная реконструкция промышленного полигона, завершена рекультивация илонакопителей возле села Борок, стартует третий завершающий этап реконструкции биологических очистных сооружений. В Нижнекамском районе высажено порядка 800 тысяч деревьев, восполняются биоресурсы, в Каму уже выпустили 600 тысяч мальков стерляди, к 2026 году выпустят 1 млн мальков. Это крупнейшие экомероприятия промышленников по высадке деревьев и восполнению биоресурсов в Татарстане.