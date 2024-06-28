«Состояние пока неважное»: почему «Рубин» со скрипом одолел «КАМАЗ» в Татарском дерби

Первый тайм оказался для «рубиновцев» комом

Товарищеские матчи воспринимаются рядовым болельщиком, как правило, несерьезно. Принято считать, что подобными играми на предсезонных сборах футболисты поддерживают рабочий тонус, не дают себе слишком расслабиться в отсутствие официальных матчей.

Между тем, для главного тренера даже контрольные встречи имеют ценность. После непростого минувшего сезона от Рашида Рахимова руководство «Рубина» ждет достойных результатов, и прошлогоднее восьмое место – далеко не предел для нынешнего состава казанского клуба.

На недавней тренировке «Рубина», которая была открыта для журналистов, Рашид Рахимов подробно рассказал про тренировочный цикл, рассчитанный на футболистов во время июньского сбора. Хорошая физическая готовность – основа всех команд под руководством Рахимова. Поэтому в матче с «КАМАЗом» для наставника казанцев было важно понаблюдать за физической формой своих подопечных.

По итогам встречи с челнинцами, несмотря на положительный победный результат, главный тренер «Рубина» не сказать, что был очень доволен качеством игры в исполнении своих игроков.

«Не нужно делать никаких выводов. Состояние пока неважное. Мы говорили, что сыграют по 45 минут и сейчас вторая группа пошла выполнять беговую работу. Моменты в игре были, но ещё нет реакции, теряли мячи. Мы не ставим во главу результат. Было важно получить объём игровой работы», – заявил Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Если детально рассматривать игру «Рубина» в матче с «КАМАЗом», то действительно огрехов можно найти предостаточно. Без Даку в нападении казанцы в первом тайме выглядели подавленно. Сыровато перемещался по полю Касра Тахери, который не давал должной остроты в атаке. Не отметился яркими действиями в матче и Виталий Лисакович. Снабдить неожиданным пасом нападающих в «Рубине» мог только 37-летний Олег Иванов, который, казалось, уже после прошлого сезона должен был завершить карьеру.

Большой объем беговой работы за первый тайм выполнил Солтмурад Бакаев. Но все его скоростные рывки в большинстве своем были неэффективны. Скажем так, бег ради бега. Сезон 2023/2024 Бакаев провел в составе «Родины» в Первой лиге. И есть ощущение, что в предстоящем чемпионате РПЛ Рашид Рахимов на него особо рассчитывать не будет.

Блекло выглядел Йокич, на флаге обороны много брака было в действиях Ломовицкого. По итогам первого тайма «Рубин» не показал целостной игры и большую часть времени отдал под инициативу футболистам «КАМАЗа», которые смогли преобразить давление в атаке в гол. В составе «автозаводцев» отличился Николай Ермолаев.

Во втором тайме «Рубин» основным составом дожал «КАМАЗ»

По завершении стартового академического часа на поле в составе «Рубина» появились штатные игроки основы. С выходом Вады, Зотова, Шабанхаджая выступление казанцев в атаке преобразилось. Появилась четкая мысль в нападении.

Команда Рахимова начала брать мастерством, опытом. «КАМАЗ» заметно подсел и совершенно закономерно пропустил два мяча. Сперва Марат Апшацев удачно сыграл на добивании после удара Валентина Вады. А чуть позже все тот же Апшацев элегантно отдал мяч на Зотова, который шикарно навесил в сторону нападающего Даниила Моторина, расстрелявшего с близкого расстояния голкипера «КАМАЗа».

В целом, можно отметить, что Апшацев вчера провел очень качественный матч за «Рубин». Играя на своей непрофильной позиции, полузащитник был крайне хорош в атаке.

Впрочем, после матча Рашид Рахимов не стал воспевать дифирамбы в адрес Апшацева, заявив, что выступление футболиста не было идеальным.

«Апшацев провёл матч на непривычной позиции – на фланге атаки? Он выглядел неплохо, но не здорово. Позиция требует большого объёма работы. Мы видели, что у него присутствовала усталость», – сказал главный тренер «Рубина».

Как проявили себя в матче с «КАМАЗом» футболисты «Рубина-2»

Игру сразу трех воспитанников академии казанского клуба мы увидели в матче с «КАМАЗом». В первом тайме на поле появился нападающий Энри Мукба, действовавший под Тахери и Лисаковичем. Выступление форварда получилось скомканным, однако несколько удачных эпизодов в исполнении Мукбы случились. У нападающего есть неплохое чутье при принятии решений, маневренность, хороший пас. Но недостаток опыта даже в таких товарищеских матчах, как с «КАМАЗом», был налицо.

Ярче среди остальных игроков «Рубина-2» проявили себя Даниил Моторин и Никита Васильев. Первый, как уже было отмечено ранее, забил свой мяч во втором тайме, который стал победным. Пока что о больших перспективах молодого форварда в «Рубине» говорить не приходится, особенно пока в клубе находится Даку. Тем не менее, есть вероятность, что Моторина мы, возможно, увидим в матчах Кубка России.

Что касается 17-летнего Никиты Васильева, то, как отмечают тренеры академии, это чуть ли не самый талантливый воспитанник «Рубина» за последние годы. Его позиция была в центре полузащиты, рядом с Александром Зотовым.

Васильев играл преимущественно в созидании, уверенно действовал на свободном пространстве, отдавал передачи практически без ошибок. В силу возраста, конечно, ему еще не хватает физической силы в борьбе, но это дело абсолютно поправимое. При должном развитии и прогрессе Васильев может запросто вырасти в большого игрока. В свои 17 лет Никита работает с мячом очень хладнокровно, без суеты и лишних движений.