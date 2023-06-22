«Состояние, как на закрытии Олимпиады – 1980»: в Казани завершились первые игры «Динамо»

Торжественной церемонией завершились накануне Первые Динамовские игры в Казани

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Будем опираться на опыт, приобретенный в Казани»

Праздник спорта удался. Откровенно говоря, сомнений в успешности Динамовских игр не было ни у кого. Все-таки, если Татарстан и берется за проведение крупных спортивных мероприятий любого масштаба, то они всегда проводятся в лучшем виде. Так случилось и на этот раз.

Прекрасная тому характеристика – эмоции председателя ВСО «Динамо» России Анатолия Гулевского на закрытии игр. По словам главного динамовца страны, отныне организация будет опираться на опыт, приобретенный в Казани.

Анатолий Гулевский: «Благодарим Татарстан за то, что принимал наш великолепный спортивный праздник в течение целой недели» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Душевное состояние, как на закрытии Московской олимпиады 1980 года с улетающим из Лужников Мишей. Благодарим Татарстан за то, что принимал наш великолепный спортивный праздник в течение целой недели. Обеспечил инфраструктурой, позволившей провести соревнования на самом высоком уровне. Так мы открыли летопись Динамовских спортивных игр.

Две тысячи спортсменов, в том числе 73 заслуженных мастера спорта, 79 мастеров спорта международного класса, 239 мастеров спорта – это хороший европейский уровень! С нами вместе были братья из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Будем развивать дальше географию, идти дальше к новым успехам сплоченными рядами, расти. В первых играх участвовали команды из 70 регионов России.

Будем опираться на опыт, приобретенный в Казани. И судейство здесь было великолепное!» – заявил Гулевский.

Одним из почетных гостей стал Николай Толстых (справа) Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Помимо спортсменов и участников, на закрытие первых в истории игр прибыли и многочисленные гости. Одним из таковых стал известный в прошлом защитник футбольного московского клуба «Динамо», президент РФС в 2012-2015 гг., ныне занимающий кресло заместителя председателя ВСО «Динамо», Николай Толстых.

Золото Динамовских игр осталось за Татарстаном

Говоря об итоговых результатах, приятно констатировать, что в общекомандном зачете на дебютных Динамовских играх первое место заняла хозяйка турнира – сборная Татарстана. Второе место осталось за командой Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Бронза досталась гостям из Узбекистана.

Приятно констатировать, что в общекомандном зачете на дебютных Динамовских играх первое место заняла сборная Татарстана Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Продолжая подводить спортивные итоги игр, назовем призеров командных турниров, что опять же хорошо характеризует силу хозяев. Из рук Гулевского, а также руководителя аппарата Раиса РТ Асгата Сафарова медали и кубки получили лучшие в пляжном и классическом волейболе и мини-футболе, где три из шести первых мест достались татарстанским командам.

Так, в пляжном волейболе мужской турнир выиграла сборная Татарстана. Второй стала команда Краснодарского края, третьей – Москва. У женщин также первенствовали хозяева, серебро у Санкт-Петербурга/Ленинградской области, третье у москвичек.

В пляжном волейболе у женщин первенствовали хозяева Игр Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В пляжном волейболе-микст победила команда СПб/ЛО. Татарстанцы довольствовались вторым местом. Приморский край замкнул тройку призеров.

В свою очередь, в классическом волейболе не без помощи молодежи из «Зенита-Казань» снова победили хозяева. Второй стала команда Дагестана, третьей – Тюменская область.

В мини-футболе в возрасте до 35 лет первыми стали москвичи, вторыми питерцы, третьими – представители Удмуртии. В категории 35+ в очередной раз первенствовала команда Татарстана. Второе место у представителей Смоленской области. Бронза у Калмыкии.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Первые спортивные игры «Динамо» запомнятся надолго

Напоследок – о самой церемонии.

Задел красоте и мастерству положил Государственный ансамбль песни и танца РТ. После чего зал стоя с восторгом приветствовал звезд советского и российского спорта из «Динамо». Это заслуженные мастера спорта СССР фехтовальщицы Наиля Гилязова, Валентина Никонова, гребец Александр Плюшкин, герои российского спорта легкоатлетка Гульнара Галкина-Самитова, а также стрелок Светлана Демина.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Продолжил праздничную церемонию вокальный квинтет «Авеню». Но особо впечатлил струнный ансамбль (6 скрипок и контрабас) «Ренессанс» с цирковым виртуозом Артемом Жавненко. Надо было видеть, как последний, стоя на контрабасе на одной руке, выделывал впечатляющие акробатические номера. Кто-кто, а динамовские спортсмены по достоинству оценили мастерство акробата-музыканта.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Театр танца «Сайдаш» выступил вместе с певицей Мариной Карповой. Алсу Валиуллина и Ильгиз Закиев спели при поддержке театра танца «Мгновение». И все «Динамо» в зале восторженно приветствовало казацкий танец и песню в исполнении ансамбля «Наше время» из работников службы безопасности дорожного движения. Чисто казацкие костюмы, сабли…

Первые Динамовские спортивные игры запомнятся надолго.