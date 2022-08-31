«Состояние гиперпсихоза»: Лидер «Агаты Кристи» призвал готовиться к противостоянию с НАТО

События на Украине предваряют дальнейшее противостояние России со странами НАТО, заявил музыкант, экс-лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. По его мнению, россияне «не отдает себе отчет, с чем столкнулись», и что их ждет впереди, и призвал готовиться к серьезным испытаниям.

«Для меня совершенно очевидно, что впереди у нас — серьезнейшие испытания… Братский народ Украины, который вывели в состояние гиперпсихоза, перепрошили, превратили в пушечное мясо — это лишь предтеча наших грядущих противостояний с НАТО. Нам нужно быть готовыми и поддерживать воинский дух», — цитирует его РИА Новости.

Самойлов добавил, что выступает в войсках и госпиталях, и при этом знает, «что будет победа». «Ради победы и за мир, который за победой этой следует — ради этого мы и приезжаем. Мы живем и противостоим злу ради мечты о светлом мире», — заявил артист.

Напомним, в июле этого года Самойлов решил стать депутатом, его зарегистрировали как самовыдвиженца гордумы Асбеста – города, в котором родился он и его брат, соратник по группе «Агата Кристи» Глеб Самойлов.