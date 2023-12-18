Состоялся предновогодний концерт-маскарад журнала «Казань» — «Маска, я тебя знаю!»

В преддверии Нового года журнал «Казань» провел концерт-маскарад «Маска, я тебя знаю!» в Культурном центре имени А. С. Пушкина и по традиции подвел итоги года. Участниками вечера стали те, кто создавал номера журнала на протяжении всего года, и преданные читатели издания.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова отметила, что за год в номерах журнала поместилась целая энциклопедия, посвященная насыщенной жизни столицы РТ. На страницах издания обсуждали тему национальных традиций, рассказывали о русской и татарской моде, о национальных праздниках, о выдающихся педагогах, а также об архитектуре и культурной жизни города.

«За год действительно пройдено много. Мы рассказывали нашим читателям о городском досуге, об истории денежного обращения на территории Татарстана, о том, куда отправиться летом, о развитии костюмов Поволжья и о выдающихся мастерах культуры республики. В октябре мы отметили тридцатилетие журнала „Казань“. Декабрьский номер — традиционно предновогодний, он посвящен отмечанию праздника», — пояснила главред.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Альбины Абсалямовой, впереди у издания много планов. Сейчас готовится издательский проект с мемуарами художественного руководителя и главного дирижера Казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова.

В рамках вечера состоялось награждение учеников Школы креативных индустрий при Казанском художественном училище имени Н. И. Фешина. Именно они на протяжении года создавали уникальные обложки к каждому номеру журнала. Лучшие юные художники оказались отмечены специальными дипломами.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На маскараде присутствовали разнообразные персонажи: от сказочных героев, Снегурочки, елочки и снеговика до кажущихся обыкновенными по соседству с такими героями знаменитостей. Каждый гость вложил душу в карнавальный наряд, стараясь создать неповторимый образ и продемонстрировать его на параде костюмов.

«Мне приятно видеть полный зал читателей. Очень радует, что журнал растет. Хочу поздравить вас с наступающим, желаю, чтобы у каждого жизнь была похожа на рождественскую сказку. А мы с редакцией журнала „Казань“ будем создавать вам праздничное настроение», — пообещал в ходе своего выступления руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После теплых слов и добрых пожеланий для гостей мероприятия с новогодними композициями выступили постоянные авторы и любимые исполнители.

Хедлайнерами вечера стал известный джазмен и музыкант-виртуоз Евгений Соколов, народный музыкальный молодежный театр «Лориэн» под руководством Елены Созник и Владимира Титова, композитор и автор-исполнитель Дмитрий Бикчентаев вместе с ансамблем «НеЗаМи», Оперная студия Казанской консерватории и певица, заслуженный работник культуры РТ Евгения Нестерова.