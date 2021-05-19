Состоялся «Открытый диалог» с сотрудниками пивоваренного завода «Белый Кремль»

На пивоваренном заводе «Белый Кремль» в Чистополе состоялась встреча трудового коллектива с генеральным директором компании «Татспиртпром» Русланом Максудовым. Проект «Открытый диалог» работает в компании с 2020 года.

По итогам встреч с коллективами в компании введен ряд мотивационных программ, рационализаторские предложения, инициативы по совершенствованию производства сотрудников не раз поощрялись. В сегодняшней встрече приняли участие заместитель генерального директора по техническим вопросам Фарит Шагиахметов, директор пивоваренного завода «Белый Кремль» Ильдар Залаков, директор HR и корпоративного управления Диляра Лашкина.

В приветственном слове Руслан Максудов поблагодарил коллектив за слаженную работу, отметил филиал за рекордные отгрузки по итогам 2020 года, в первом квартале 2021 года, поделился результатами работы компании «Татспиртпром» за прошедший год в условиях пандемии, актуальными проблемами продвижения продукции на рынке, задачами, которые требуют быстрого, взвешенного решения. Говорили о перспективах социального развития — возможностях увеличения квот на социальную ипотеку, развития программы детского оздоровительного отдыха семей сотрудников.

По результатам работы отличившиеся сотрудники завода были награждены Благодарственными письмами.

«Желаю вам успехов в работе, ведь благодаря нашим совместным усилиям „Татспиртпром“ добивается своих целей, выполняет поставленные руководством республики и акционером задачи», — сказал генеральный директор компании.

«Белый Кремль» активно начал 2021 год. За 1-й квартал 2021 года отгружено 2868 тысяч декалитров пива, что в два раза больше аналогичного периода 2020 года (1433 тысяч дал). В апреле 2021 года пивоваренный завод впервые отгрузил 940 тысяч литров пива за сутки.

Продукция пивоваренного завода имеет награды ежегодной дегустационной Международной выставки «Продэкспо-2021» и «Лучший продукт-2021».

На днях заводчане выпустили новый продукт нового безалкогольного пива Schlosskeller, серию торговой марки «Белый Кремль» в новом дизайне.