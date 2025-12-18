news_header_top
Общество 18 декабря 2025 14:56

Состоялось второе заседание Молодежного совета при РА «Татмедиа»

В «Школе 21» в Казани состоялась вторая встреча Молодежного совета при РА «Татмедиа». На ней обсудили несколько важных медиакейсов и внедрение искусственного интеллекта в инфопространство. Мероприятие посетил руководитель республиканского агентства Айдар Салимгараев.

«С вами было очень интересно, уверен, вместе мы можем достигнуть больших результатов. Все равно, рано или поздно наступит день, когда новое поколение будет управлять всеми процессами, к этому нужно готовиться. Важно, что вы останетесь неравнодушными к актуальным темам», – обратился к членам Молодежного совета Салимгараев.

На заседании были разобраны несколько важных кейсов, касающихся медиасферы республики. Среди них использование искуственного интеллекта в СМИ, современные форматы печатной прессы, актуальные темы для регионального телевидения и информационный облик Татарстана в России и мире. По каждой из тем были подготовлены небольшие презентации о видении каждого вопроса.

Затем Молодежному совету рассказали об истории РА «Татмедиа» и показали презентацию об использовании ИИ в средствах массовой информации Татарстана.

