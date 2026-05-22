Состоялось шестое заседание Молодежного парламента при Госсовете РТ

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Государственном Совете состоялось шестое заседание Молодежного парламента второго созыва, на котором участники обсудили инициативы по реализации социально значимых проектов, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ. Мероприятие провел председатель Молодежного парламента Дамир Нургалиев. В заседании приняли участие председатель Комитета по социальной политике Алексей Созинов, депутаты Марат Галеев, Ольга Воронова, Руслан Шигабутдинов и председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

Открывая заседание, Дамир Нургалиев отметил, что шестое заседание имеет расширенную повестку. «В заседании принимает участие команда молодежных парламентов муниципальных образований. Также хочу отметить, что с сегодняшнего дня вносится традиция – и последующие заседания мы передаем в организацию председателям комиссий Молодежного парламента. Сегодняшнее заседание было организовано нашей комиссией по правовым вопросам», – подчеркнул он.

Одним из рассмотренных вопросов стало внесение изменений в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Члены Молодежного парламента предложили продлить специальный льготный налоговый режим для самозанятых до 2039 года (сейчас он действует до 2029 года).

Заместитель председателя комиссии по образованию и культуре Аделия Зарифуллина объяснила, почему это важно сделать уже сейчас, а не в 2028 году. «Уже через полгода стартуют федеральные грантовые конкурсы, реализация проектов которых запланирована на ближайшие несколько лет. Таким образом, мы как руководители уже сегодня заходим в зону неизвестности. Мы не можем корректно рассчитать сметы патриотических, социальных и просветительских проектов после 2028 года, так как не понимаем – закладывать налог в 6% или более высокий. Без этой поправки мы рискуем столкнуться с параличом долгосрочного планирования важнейших государственных программ уже в самое ближайшее время», – отметила она.

Также обсуждалось внесение изменения в Налоговый кодекс РФ: предложено освободить от НДФЛ доходы от продажи приватизированного жилья детям-сиротам независимо от срока нахождения его в собственности (сейчас минимальный срок – три года).

«Жизнь не стоит на месте, возникают вопросы переезда к месту работы, учебы, изменения состава семьи или другие объективные причины продажи жилья раньше трехлетнего срока. Но есть два обязательных условия – право собственности получено именно в результате приватизации жилого помещения, а также средства от продажи должны быть направлены на покупку нового жилья в течение 12 месяцев с момента получения дохода», – отметил заместитель председателя комиссии по труду, занятости и социальным вопросам Алексей Масхутов.

На заседании Молодежного парламента были рассмотрены и другие вопросы.