В Казани стартовал Чемпионат России по лыжным гонкам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В казанском поселке Мирный стартовал Чемпионат России по лыжным гонкам. На открытии выступили министр спорта Татарстана Владимир Леонов, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

Владимир Леонов в своем приветственном слове поздравил Раиса республики Рустама Минниханова с днем рождения и поблагодарил его за вклад в развитие Татарстана. Министр отметил, что во многом благодаря его усилиям Чемпионат России проходит именно в Казани.

«Благодаря его начинаниям, его службе народу Татарстана мы сегодня имеем такую инфраструктуру, имеем право проводить впервые на этом нашем лыжно-биатлонном комплексе Чемпионат России по лыжным гонкам. Лыжи – наше все, как говорит Елена Валерьевна Вяльбе. Огромное спасибо за это доверие. Мы постарались сделать все отлично. В течение этой недели нас ждут большие лыжи, большой праздник спорта», – сказал глава профильного ведомства.

Олег Матыцин, в свою очередь, поблагодарил республику за хорошую организацию турнира и за отличную атмосферу.

«Хочу выразить признательность команде Республики Татарстан, гостеприимной Казани, Федерации лыжных гонок России за удивительную атмосферу, которая здесь царит, радостное предвкушение красивых стартов. Я уверен, что этот праздник состоится. Желаю всем здоровья, ярких побед. Нам всем, нашей великой России, только вперед. Мы самые сильные. Мы всегда были, есть и будем самой великой спортивной державой», – сказал Матыцин.

Елена Вяльбе также поблагодарила организаторов чемпионата и выразила надежду на то, что соревнования пройдут успешно. Она напомнила, что Казань уже имеет опыт проведения крупных спортивных мероприятий.

«Мы впервые проводим на такой замечательной татарстанской земле Чемпионат страны. Уверена, что все пройдет без сучка и задоринки, потому что уже тут проходили Кубки России. И всегда здесь это было красиво, всегда все, что касается организации, не к чему было придраться. Благодарю и организаторов, конечно же, Министерство спорта Республики Татарстан, мою любимую Федерацию Республики Татарстан, ну и правительство, которое на самом деле делает все для лыжных гонок в Республике и нашей стране. Уверена, что зрителям понравится, будет жарко!», – заявила Вяльбе.

Напомним, Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани пройдет с 1 по 9 марта.